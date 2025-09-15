Tutuklanma korkusu Netanyahu’yu mahsur bıraktı! Gazeteciler uçaktan çıkarıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “Siyon’un Kanatları” (Wing of Zion) adlı resmi uçağıyla gelecek hafta ABD’ye yapacağı seyahat siyasi skandala dönüştü.

UÇUŞ ROTASI DEĞİŞTİRİLDİ

The Jerusalem Post’a konuşan kaynaklara göre, Netanyahu’nun uçağı bazı Avrupa ülkelerinin hava sahalarını kullanamayacağı endişesiyle normalden daha uzun bir rota izleyecek. Bu nedenle yakıt tasarrufu için heyette ciddi kısıntıya gidildi.

GAZETECİLER VE PERSONEL DIŞARIDA BIRAKILDI

Başbakanlık Ofisi, teknik düzenlemeler gerekçesiyle gazeteciler ve Netanyahu’nun yakın çevresinden bazı isimlerin New York yolculuğuna alınmayacağını açıkladı. Ancak diplomatik kulislerde asıl sebebin, Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarıyla bağlantılı olduğu konuşuldu.

TUTUKLANMA KORKUSU AĞIR BASTI

İsrail basınından edinilen bilgilere göre, Gazze’deki savaş suçları dosyaları nedeniyle Netanyahu’nun bazı ülkelerden uçuş izni alamama ihtimali gündeme geldi. Aynı kaynaklar, Netanyahu’nun her gün tutuklanma korkusuyla kabuslar gördüğünü ve bu panik halinin Tel Aviv’de yeni bir siyasi krize neden olduğunu yazdı.

GAZZE'DE AÇLIK NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 425'E YÜKSELDİ

İsrail’in ablukaya aldığı Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 3 sivilin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetmesiyle aynı nedenden ölenlerin sayısı 425’e yükseldi.

İsrail’in ablukaya aldığı ve insani yardım geçişlerini kısıtladığı Gazze Şeridi’nde bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana savunmasız sivillere bombalar yağdırdığı Gazze Şeridi’nde açlığı da bir silah olarak kullanıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 sivilin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Bölgede aynı nedenle ölenlerin toplam sayısının da aktarıldığı açıklamada, "Böylece 145’i çocuk olmak üzere açlık ve yetersiz beslenmeden ölenlerin toplam sayısı 425’e ulaştı. Birleşmiş Milletler Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) Gazze Şeridi'nde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos 2025 tarihinden bu yana 30’u çocuk 147 ölüm kaydedildi" ifadeleri kullanıldı.