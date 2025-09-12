İsrail’den Türkiye itirafı! “Ankara denizlerde üstün, Netanyahu tek gözü açık uyumalı”

İsrail merkezli düşünce ve analiz platformu Mida, Tel Aviv Üniversitesi Dayan Merkezi’nden Türkiye uzmanı Dr. Hai Eitan Cohen Yanorjak ile yapılan çarpıcı söyleşiyi yayımladı.

“Straight Angle” adlı podcast’te konuşan Yanorjak, Türkiye-İsrail ilişkilerinin tarihi bir dip noktaya ulaştığını vurgulayarak, "Netanyahu gözlerini Türkiye’ye dikerek uyumalı" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İsrail Savunma Bakanı Türk hackerlar yüzünden isyan etti! "Sürekli saldırıyorlar"

EKONOMİK AMBARGO, HAVA SAHASI KAPANIŞI...

Yanorjak, "Türkiye, İsrail’e karşı adım adım ekonomik ve diplomatik abluka uyguluyor. Nisan 2024’te 50’den fazla üründe ihracat kısıtlaması getirilmiş, Mayıs 2024’te ise Türk limanları İsrail bayraklı gemilere kapatılmıştı. Hava sahasının sivil mi yoksa askerî uçuşlara mı kapandığı netleşmese de, uçuş süresini uzatması nedeniyle İsrail'e büyük engel oldu." dedi.

"DÜŞMANLIK BEYANI OLMASA İYİYDİ"

Dr. Yanorjak, İsrail'in Türkiye'yi doğrudan düşman ilan etmemesi gerektiğini söyledi:

"Zaten yeterince düşmanımız var. Türkiye’yle askeri çatışma kaçınılmalı, ABD’nin buna izin vermeyeceğini umuyorum" dedi.

"DENİZ KUVVETLERİNDE ÜSTÜNLER"

Türkiye'nin ordu büyüklüğü ve tecrübesiyle dikkat çektiğini vurgulayan Yanorjak, şunları söyledi:

"Türkiye, ABD’den sonra en büyük NATO ordusuna sahip. Somali, Katar, Bosna, Kosova ve Afganistan gibi yerlerde deneyimli. Deniz Kuvvetleri'nde Türkiye'nin belirgin bir avantajı var."

"ERDOĞAN KENDİNİ KUDÜS'ÜN KURTARICISI OLARAK GÖRÜYOR"

Söyleşinin en dikkat çekici bölümlerinden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dair yorumdu. Yanorjak’a göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölgesel politikalarında Kudüs özel bir yer tutuyor. Gençlerin Erdoğan’a "Bizi Kudüs’e götürün" dediğini hatırlatan akademisyen, “Bu söylemler İsrail açısından görmezden gelinemez” dedi.