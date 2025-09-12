Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail’den Türkiye itirafı! “Ankara denizlerde üstün, Netanyahu tek gözü açık uyumalı”

İsrail’den Türkiye itirafı! “Ankara denizlerde üstün, Netanyahu tek gözü açık uyumalı”

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
İsrail’den Türkiye itirafı! “Ankara denizlerde üstün, Netanyahu tek gözü açık uyumalı”
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İsrail’de alarm zilleri çalıyor! Tel Aviv Üniversitesi’nden Türkiye uzmanı Dr. Hai Eitan Cohen Yanorjak, Türkiye-İsrail ilişkilerinin “tarihi bir dip noktaya” ulaştığını açıkladı. İsrailli akademisyen, “Netanyahu gözlerini Türkiye’ye dikerek uyumalı” ifadelerini kullanarak, Ankara’nın uyguladığı ekonomik ambargo, liman ve hava sahası kısıtlamalarının Tel Aviv’i çaresiz bıraktığını söyledi.

İsrail merkezli düşünce ve analiz platformu Mida, Tel Aviv Üniversitesi Dayan Merkezi’nden Türkiye uzmanı Dr. Hai Eitan Cohen Yanorjak ile yapılan çarpıcı söyleşiyi yayımladı. 

“Straight Angle” adlı podcast’te konuşan Yanorjak, Türkiye-İsrail ilişkilerinin tarihi bir dip noktaya ulaştığını vurgulayarak, "Netanyahu gözlerini Türkiye’ye dikerek uyumalı" ifadelerini kullandı.

EKONOMİK AMBARGO, HAVA SAHASI KAPANIŞI...

Yanorjak, "Türkiye, İsrail’e karşı adım adım ekonomik ve diplomatik abluka uyguluyor. Nisan 2024’te 50’den fazla üründe ihracat kısıtlaması getirilmiş, Mayıs 2024’te ise Türk limanları İsrail bayraklı gemilere kapatılmıştı. Hava sahasının sivil mi yoksa askerî uçuşlara mı kapandığı netleşmese de, uçuş süresini uzatması nedeniyle  İsrail'e büyük engel oldu." dedi.

"DÜŞMANLIK BEYANI OLMASA İYİYDİ"

Dr. Yanorjak, İsrail'in Türkiye'yi doğrudan düşman ilan etmemesi gerektiğini söyledi: 

"Zaten yeterince düşmanımız var. Türkiye’yle askeri çatışma kaçınılmalı, ABD’nin buna izin vermeyeceğini umuyorum" dedi.

İsrail’den Türkiye itirafı! “Ankara denizlerde üstün, Netanyahu tek gözü açık uyumalı” - 1. Resim

"DENİZ KUVVETLERİNDE ÜSTÜNLER"

Türkiye'nin ordu büyüklüğü ve tecrübesiyle dikkat çektiğini vurgulayan Yanorjak, şunları söyledi:

"Türkiye, ABD’den sonra en büyük NATO ordusuna sahip. Somali, Katar, Bosna, Kosova ve Afganistan gibi yerlerde deneyimli. Deniz Kuvvetleri'nde Türkiye'nin belirgin bir avantajı var."

 "ERDOĞAN KENDİNİ KUDÜS'ÜN KURTARICISI OLARAK GÖRÜYOR"

Söyleşinin en dikkat çekici bölümlerinden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dair yorumdu. Yanorjak’a göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bölgesel politikalarında Kudüs özel bir yer tutuyor. Gençlerin Erdoğan’a "Bizi Kudüs’e götürün" dediğini hatırlatan akademisyen, “Bu söylemler İsrail açısından görmezden gelinemez” dedi.

Kaynak: Dış Haberler

Yüzde 24 arttı! Galatasaray'a dev gelir: 3 milyar 77 milyon TL
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD'de üniversite kampüsünde silah sesleri! Yurt binası apar topar tahliye edildi - DünyaÜniversite kampüsünde silah sesleri! Apar topar tahliye edildiKore Savaşı'nda ölen 30 Çinli askerin kemikleri iade edildi - Dünya30 Çinli askerin kemikleri iade edildiGazze'de büyük dram! Yüz binler yine yollarda... Durumu olmayan ölümü bekliyor - DünyaYüz binler yollarda! Bazıları da ölümü bekliyorABD Deniz Harp Okulu savaş alanına döndü! Yanlış ihbar yüzünden öğrenci polisle çatıştı, yaralılar var! - DünyaABD Deniz Harp Okulu savaş alanına döndü!Türkiye düşmanı Menendez'in eşine yolsuzluktan 4,5 yıl hapis cezası - DünyaTürkiye düşmanı Menendez'in eşine 4,5 yıl hapis cezasıZenginleştirilmiş uranyumlar enkaz altında kaldı! Nükleer krizde itiraf niteliğinde açıklama - DünyaZenginleştirilmiş uranyumlar enkaz altında kaldı!
Sonraki Haber Yükleniyor...