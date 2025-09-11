Türk hackerlar İsrail Savunma Bakanı’nın kabusu oldu! Görüntülü aramayı yanlışlıkla kabul etti

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesi ve Ynetnews platformunun aktardığına göre Türk hacker grubu, İsrail Savunma Bakanı, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın cep telefonu numarasını buldu ve sosyal medya platformlarında paylaştı. Grubun bir üyesi, Katz'ı doğrudan görüntülü arayarak küfürler yağdırdı.

Saldırı sırasında Bakan Katz aramayı yanlışlıkla kabul etti. Görüntülü konuşma sırasında küfürler duyulurken, görüşmenin ekran görüntüleri de sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

GÖRÜNTÜLÜ ARAMAYI YANLIŞLIKLA KABUL ETTİ

Savunma Bakanı Katz'ın telefonunun yıllardır aynı olduğu ve çeşitli gruplarda daha önce de paylaşıldığı iddia edilirken, bu defa olay farklı bir boyuta taşındı. Hackerlar, doğrudan arama gerçekleştirdi ve Katz'ın görüntülü görüşmeye cevap verdiği anı fotoğraflayarak yayımladı.

Olay sonrası Katz telefonu kapatmak zorunda kaldı.

KORKULU RÜYASI OLDU

İsrail güvenlik birimleri, bu olayın ardından “Am Kalavi” harekâtından bu yana güvenlik görevlilerine yönelik siber saldırı girişimlerinin artışta olduğunu kaydetti.

KATZ: TELEFONUMA SALDIRIYORLAR

Olayın ardından bir açıklama yapan Israel Katz, "Dünyanın çeşitli ülkelerinden örgütlü çeteler, sınıflandırılmamış sivil telefonumu arıyor ve nefret dolu mesajlar ve tehditler bırakıyor" dedi.

Katz, "Onlar aramaya ve tehdit etmeye devam ettikçe, ben de onların terörist liderlerinin ortadan kaldırılmasını emretmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.