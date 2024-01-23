Türk hackerlardan 'Gazze' için İsrail'e siber saldırı! 'Korkak çocuk katilleri, peşinizdeyiz'

23 Ocak 2024 18:36 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 19:06

7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırım yapan İsrail, Türk hackerlar tarafından hacklendi. İsrail'deki en büyük sinema zincirlerinden birinin reklam panolarına Gazze'de işlenen savaş suçları yansıtıldı.

"KORKAK ÇOCUK KATİLLERİ"

Panolarda, "Korkak çocuk katilleri" ve "Cinayetlerinizin peşini bırakmayacağız" yazıları yayınlandı. Görselde Filistin bayrağının kırmızı kısmındaki "Hilal" ve "Yıldız" dikkat çekti.

Öte yandan İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250’si kadın olmak üzere 25 bin 295 Filistinli öldürüldü, 63 bin kişi yaralandı. Saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon kişi yerinden oldu.