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    Türk hackerlardan 'Gazze' için İsrail'e siber saldırı! 'Korkak çocuk katilleri, peşinizdeyiz'

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Gazze'de binlerce Filistinliyi katleden İsrail, Türk hackerlar tarafından hacklendi. İsrail'deki en büyük sinema zincirlerinden birinin reklam panolarına Gazze'de işlenen savaş suçları yansıtıldı. Panolarda 'Korkak çocuk katilleri, peşinizdeyiz' yazıldı.

    Türk hackerlardan &#039;Gazze&#039; için İsrail&#039;e siber saldırı! &#039;Korkak çocuk katilleri, peşinizdeyiz&#039;
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırım yapan İsrail, Türk hackerlar tarafından hacklendi. İsrail'deki en büyük sinema zincirlerinden birinin reklam panolarına Gazze'de işlenen savaş suçları yansıtıldı.

    "KORKAK ÇOCUK KATİLLERİ"

    Panolarda, "Korkak çocuk katilleri" ve "Cinayetlerinizin peşini bırakmayacağız" yazıları yayınlandı. Görselde Filistin bayrağının kırmızı kısmındaki "Hilal" ve "Yıldız" dikkat çekti.

    Türk hackerlardan 'Gazze' için İsrail'e siber saldırı! 'Korkak çocuk katilleri, peşinizdeyiz'

    Öte yandan İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250’si kadın olmak üzere 25 bin 295 Filistinli öldürüldü, 63 bin kişi yaralandı. Saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İsrailTürkiyeGazzeHack
    Haberler > Dünya > Türk hackerlardan 'Gazze' için İsrail'e siber saldırı! 'Korkak çocuk katilleri, peşinizdeyiz'
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