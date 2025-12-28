Aydın’da ehliyet sınavı esnasında motosiklet kullanan 18 yaşındaki genç, iddiaya göre geçirdiği kalp krizi sonrası kaza yaptı. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aydın’ın Denizli Bulvarı’nda öğle saatlerinde ehliyet almak için sınava giren 18 yaşındaki Üzeyir Hazar, sınav kapsamında motosikletle güzergâhta ilerlediği sırada aniden rahatsızlandı. İddiaya göre kalp krizi geçiren genç, motosikletin kontrolünü kaybederek devrildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hazar, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen genç kurtarılamadı.

Acı haberi alan ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

