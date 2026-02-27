Eskişehir’de dün öğle saatlerinden bu yana kayıp olan 23 yaşındaki Alper Yetişenel’in bulunması için polis ekiplerinin arama çalışma başlattı. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Yetişenel’in bunalımda olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre; Şirintepe Mahallesi Yeşilkaya Sokak'ta ikamet eden Alper Yetişenel, dün öğle saatlerinde evinden ayrıldı. Daha sonrasında bir daha kendisinden haber alınamayan Yetişenel, kayıplara karıştı.

AİLESİ ENDİŞELİ

Genç için endişelenen ailesi, emniyete giderek kayıp müracaatında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, Alper Yetişenel'in bunalımda olduğu belirtildi.



