Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağış kapıdan içeri girecek!

Türkiye hafta ortasından itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek. Özellikle Doğu Akdeniz, Marmara ve Kıyı Ege’de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Türkiye yeni haftada yağışlı havanın etkisine girecek. Doğu Akdeniz, Marmara ve Kıyı Ege’de etkili sağanak yağış görülecek.

Meteoroloji verilerine göre pazartesi, yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu olacak. Akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. TRT Haber'den alınan bilgilere göre; diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ise kuzey ve batı kesimlerde sis ve pus uyarısı var.

Salı günü, kuzeybatı kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli sağanak bekleniyor.

HAFTA ORTASINDA SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Çarşamba gününden itibaren Marmara ile kıyı Ege'den başlayarak Kayseri, Sivas, Nevşehir, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanaklar etkili olacak.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ankara, İstanbul ve İzmir'de hafta başında parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Başkent'te en yüksek sıcaklığın 18, İstanbul'da 19 ve İzmir’de ise 24 derece olması bekleniyor.

SAĞANAK KAPIDAN İÇERİ GİRECEK!

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahmin haritalarına göre önümüzdeki hafta yağış beklenen o iller:

Salı: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale

Çarşamba: Adana, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak

Perşembe: İstanbul, Yalova, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Bolu, Sakarya, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Çorum, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Karaman, Antalya, Burdur, Denizli, Muğla.