Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağış kapıdan içeri girecek!

Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağış kapıdan içeri girecek!

Yaşam Haberleri  / HABER MERKEZİ

Türkiye genelinde güneşli, açık hava yerini yeniden sağanak yağışa bırakacak. Yeni haftada hava durumu nasıl olacak sorusuna ilişkin Meteoroloji'den yayımlanan raporda, Türkiye'nin hafta ortasından itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği bildirildi. İşte yeni haftada hava durumu..

Türkiye hafta ortasından itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek. Özellikle Doğu Akdeniz, Marmara ve Kıyı Ege’de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Türkiye yeni haftada yağışlı havanın etkisine girecek. Doğu Akdeniz, Marmara ve Kıyı Ege’de etkili sağanak yağış görülecek.

Haftaya hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağış kapıdan içeri girecek! - 1. Resim

Meteoroloji verilerine göre pazartesi, yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu olacak. Akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. TRT Haber'den alınan bilgilere göre; diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ise kuzey ve batı kesimlerde sis ve pus uyarısı var.

Salı günü, kuzeybatı kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli sağanak bekleniyor.

Haftaya hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağış kapıdan içeri girecek! - 2. Resim

HAFTA ORTASINDA SAĞANAK ETKİLİ OLACAK 

Çarşamba gününden itibaren Marmara ile kıyı Ege'den başlayarak Kayseri, Sivas, Nevşehir, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanaklar etkili olacak.

Haftaya hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağış kapıdan içeri girecek! - 3. Resim

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ankara, İstanbul ve İzmir'de hafta başında parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Başkent'te en yüksek sıcaklığın 18, İstanbul'da 19 ve İzmir’de ise 24 derece olması bekleniyor.

SAĞANAK KAPIDAN İÇERİ GİRECEK!

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahmin haritalarına göre önümüzdeki hafta yağış beklenen o iller:

Salı: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale 

Haftaya hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağış kapıdan içeri girecek! - 4. Resim

Çarşamba: Adana, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak 

Haftaya hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağış kapıdan içeri girecek! - 5. Resim

Perşembe: İstanbul, Yalova, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Bolu, Sakarya, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Çorum, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Karaman, Antalya, Burdur, Denizli, Muğla.

Haftaya hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağış kapıdan içeri girecek! - 6. Resim

