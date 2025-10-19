Akdeniz’de kabus dolu 48 saat! Göçmenler iki gün boyunca yardım bekledi

İtalya’nın Lampedusa Adası açıklarında, Libya’dan yola çıkan bir göçmen botunun alabora olması sonucu bir hamile kadın hayatını kaybetti, 20’den fazla kişi kayboldu.

İtalyan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yürütülen kurtarma operasyonunda aralarında dört çocuğun da bulunduğu 11 kişi kurtarıldı.

İKİ GÜN DENİZDE SÜRÜKLENMİŞLER

UNICEF İtalya Koordinatörü Nicola Dell’Arciprete, teknenin denizde iki gün boyunca sürüklendikten sonra battığını açıkladı.

Hayatta kalanlar, botun Cuma günü sabah saatlerinde Akdeniz’in ortasında alabora olduğunu, yardım gelene kadar günün çoğunu su üzerinde geçirdiklerini paylaştı.

HAMİLE KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Dell’Arciprete, “Kurtarma sırasında hamile bir kadının cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılanlar arasında yalnız seyahat eden dört çocuk bulunuyor.” dedi.

Kurtarılan göçmenler ve çıkarılan ceset Lampedusa’ya nakledildi, ancak kayıp olanların akıbeti hala bilinmiyor.

AKDENİZ'DE 10 YILDA 32 BİN GÖÇMEN ÖLDÜ

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2014’ten bu yana Akdeniz’i geçmeye çalışırken 32.700’den fazla göçmen hayatını kaybetti.

BU YIL 916 GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Flavio Di Giacomo, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, 2025 yılı içinde şimdiye kadar en az 916 göçmenin Akdeniz’de öldüğünü söyledi.