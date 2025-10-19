Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bu akşam hangi dizilerin yeni bölümü var? 19 Ekim TV yayın akışı

Bu akşam hangi dizilerin yeni bölümü var? 19 Ekim TV yayın akışı

Bu akşam hangi dizilerin yeni bölümü var? 19 Ekim TV yayın akışı
19 Ekim 2025 Pazar akşamı televizyon yayın akışı, dizilerden yarışmalara kadar zengin bir program sunarken, izleyiciler Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, Now TV ve TV8 gibi kanallardaki yeni bölümleri merak ediyor. Teşkilat, Güller ve Günahlar, Çarpıntı ve MasterChef Türkiye gibi yapımlar öne çıkıyor.

Pazar günleri televizyon kanalları, izleyicilere hafta sonu keyfi için dizi, film ve yarışma programları hazırlarken 19 Ekim 2025 TV yayın akışı belli oldu. Bu akşam dizilerin yeni bölümü belli oldu. 

BU AKŞAM HANGİ DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜ VAR?

Pazar akşamının en dikkat çeken dizisi TRT 1’de ekrana gelecek olan Teşkilat 6. sezon 153. bölüm olacak. Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Rabia Soytürk ve Yunus Emre Yıldırımer'in yer aldığı dizi yeni bölümüyle saat 20.00’de izleyici karşısına çıkacak. Aksiyon ve dramın iç içe geçtiği yapım, sezonun en çok izlenen dizilerinden biri olmayı sürdürüyor.

Bu akşam hangi dizilerin yeni bölümü var? 19 Ekim TV yayın akışı - 1. Resim

Kanal D ekranlarında Güller ve Günahlar hem gündüz kuşağı tekrar bölümüyle hem de akşam 20.00’de yeni bölümüyle yer alıyor. Dizi 1. sezon 2. bölümle ekrana gelecek. NOW TV'de Sahtekarlar dizisi 2. bölümüyle ve Star TV'de Çarpıntı dizisi 6. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Bu akşam hangi dizilerin yeni bölümü var? 19 Ekim TV yayın akışı - 2. Resim

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 19 EKİM 2025?

TRT 1: Teşkilat (Yeni Bölüm) - 20.00

Kanal D: Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm) - 20.00

ATV: Kim Milyoner Olmak İster? - 20.00

Star TV:  Çarpıntı (Yeni Bölüm) - 20.00

Show TV: Düğün Dernek 2: Sünnet - 20.00 ardından Organize İşler - 22.15

NOW TV: Sahtekarlar (Yeni Bölüm) - 20.00

TV8: 20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

 

