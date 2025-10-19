Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta? ABD Grand Prix yakından takip ediliyor

Formula 1 2025 sezonunun 19. yarışı ABD Grand Prix, Austin pistinde koşulacak. Bu sezon en fazla galibiyet alan isim McLaren'ın yarışları yakından takip ediliyor. Bu kapsamda Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta araştırılıyor. işte, ABD Grand Prix yarış programı...

Formula 1 heyecanı, Circuit of the Americas pistinde ABD Grand Prix ile devam ederken, 5.513 km'lik parkurda 56 tur üzerinden yapılacak yarışın yayın detayları netleşti. 

FORMULA 1 HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Formula 1 ABD Grand Prix, beIN Sports 4 kanalında ve F1 TV platformunda canlı yayınlanacak. Sıralama turları 20 Ekim Pazar günü TSİ 01.00'de, ana yarış ise aynı gün TSİ 22.00'de başlayacak. Yarış, 5.513 km uzunluğundaki Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden düzenlenecek.

FORMULA 1 NEREDEN İZLENİR?

Formula 1 ABD Grand Prix, beIN Sports 4 kanalından ve F1 TV platformundan izlenebilir. Kanal, Digiturk 104, Kablo TV 206, Tivibu 89, Turkcell TV+ 107 ve Vodafone TV 102 numaralı kanallarda yer alıyor. Türksat 4A uydusu (11.903 V, 30000 5/6) ile şifreli yayınlanıyor. 

FORMULA 1 AMERİKA GP HAFTA SONU PROGRAMI

17 Ekim Cuma

1. antrenman seansı: 20:30 - F1 TV /  beIN SPORTS 4

18 Ekim Cumartesi

Sprint sıralama turları seansı: 00:30 - F1 TV /  beIN SPORTS 4

Sprint yarışı: 20:00 - F1 TV /  beIN SPORTS 4

19 Ekim Pazar

Sıralama turları seansı: 00:00 - F1 TV /  beIN SPORTS 4

Ana yarış: 22:00 - F1 TV /  beIN SPORTS 4

FORMULA 1 2025 SEZONU İLK 5 SIRALAMASI

ABD Grand Prix öncesi pilotlar ve takımlar klasmanın ilk 4 sırası şu şekilde:

Pilotlar

  1. Oscar Piastri (Avustralya): 336
  2. Lando Norris (Büyük Britanya): 314
  3. Max Verstappen (Hollanda): 273
  4. George Russell (Büyük Britanya): 237
  5. Charles Leclerc (Monako): 173

Takımlar

  1. McLaren: 650
  2. Mercedes: 325
  3. Ferrari: 298
  4. Red Bull: 290
  5. Williams: 102

