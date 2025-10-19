Como - Juventus maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız oynayacak mı? Muhtemel ilk 11 belli oldu!

Como - Juventus maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız oynayacak mı merak ediliyor. Serie A’nın 9. haftasında oynanacak Como - Juventus maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın maçta forma giyip giymeyeceği ise araştırılıyor.

COMO - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Como - Juventus maçı S Sport Plus, Tivibu Spor 1 ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Şifreli olarak yayınlanacak maç için heyecanlı bekleyiş başladı.

COMO - JUVENTUS MAÇINDA KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Juventus’un genç yıldızı Kenan Yıldız teknik direktör Igor Tudor'un ilk 11 planlamasında yerini aldı. Son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çeken milli oyuncunun, Como karşısında da hücum hattında görev alması bekleniyor.

COMO - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A’da 9. hafta heyecanı sürerken Como ile Juventus arasındaki mücadele 19 Ekim Pazar günü saat 13.30’da başlayacak. Karşılaşma Como’nun ev sahipliğinde Giuseppe Sinigaglia Stadyumu’nda oynanacak.

COMO - JUVENTUS MUHTEMEL İLK 11

Como: Butez, Posch, Diego Carlos, J. Ramón, Valle, L. D. Cunha, Perrone, Vojvoda, N. Paz, Kühn, Douvikas

Juventus: Di Gregorio, Gatti, Rugani, Kelly, Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso, Conceição, Kenan Yıldız, Jonathan David