Kurul onay verdi! CHP’den İstanbul’da YSK takviyeli kongre

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, bugün yapılacak CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin durdurulması için Sarıyer İlçe Seçim Kuruluna başvurdu.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) talebi reddetti. Edinilen bilgiye göre Mahkeme, İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Kurulu Başkanlığına gönderdiği yazıda, kongrenin yapılmaması için “gerekli tedbirlerin alınmasını” istedi.

Bu çağrı üzerine YSK, mahkemenin talebini görüşmek üzere dün saat 14.00’te toplandı. Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Vekili Özübek, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, “daha önce verilmiş tedbir kararının yürürlükte olması nedeniyle kongrenin yapılamayacağına” yönelik yazısının Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna gönderildiğini söyledi. Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulunun, kongrenin yapılıp yapılmayacağına ilişkin YSK’den görüş talep ettiğini belirten Özübek, “Bu talep üzerine yapılan toplantıda kurulumuzca usulüne uygun olarak başlamış olan kongre süreçlerinin ilçe seçim kurullarınca durdurulamayacağı hususunda karar verilmiş olup, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” ifadesini kullandı.

Özübek, soru üzerine, “Kongrenin devamı yolunda karar verilmiştir. Usulüne uygun olarak başlamış olan kongre süreçlerinin ilçe seçim kurullarınca durdurulamayacağı yolunda karar verilmiş olup, karar taraflara, ilgili birimlere gönderilecektir” dedi.