Gürsel Tekin'den CHP Genel Merkezi'ne "Akıl işi değil" tepkisi! İhraç furyasına sert sözler

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin TGRT'de canlı yayınlanan Taksim Meydanı programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Merkezi'nin CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik alınan ve kendisinin İl Başkanı olmasını içeren kararı reddederek istinafa taşıdığını ifade eden Tekin "Sorunların ivedilikle çözülebilmesi için her şeyi yaptık ama olmadı, sorun devam edecek gibi. Karar defterini alamadık, kendi karar defterini oluşturmak zorunda kaldık. Umarım istinaf mahkemesi bir an önce karar verir" dedi.

"AKTAŞ'IN ARKADAŞI YILDIZ'IN YOLDAŞI DEĞİLİZ"

"Haksızlık varsa şikayet eden biriyim. Verilen sorumluluktan dolayı sessiz davranıyoruz" diye konuşan Tekin "Aziz İhsan Aktaş'ın arkadaşı olacaksınız, Ertan Yıldız'ın yoldaşı olacaksanız, itirafçılarla beraber yürüyeceksiniz ama bizi eleştirecekseniz" sözleri ile CHP yönetimine tepki gösterdi.

"İHRAÇLAR AKIL İŞİ DEĞİL"

Tekin, partide son dönemde sıkça başvurulan ihraç politikasını yanlış bulduğunu vurgulayarak, “Gürsel Tekin partide ev sahibidir. Benimle fotoğraf çekildiği için partiden atmak akıl işi değil. Bugüne kadar partide gerekçesiz olarak atılan hiçbir arkadaşımız hukuken atılmış sayılmayacaktır. O arkadaşlarımın hukuk mücadelesini tek başıma vereceğim" diye konuştu.