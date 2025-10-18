Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Gürsel Tekin'den CHP Genel Merkezi'ne "Akıl işi değil" tepkisi! İhraç furyasına sert sözler

Gürsel Tekin'den CHP Genel Merkezi'ne "Akıl işi değil" tepkisi! İhraç furyasına sert sözler

Kaynak: Haber Merkezi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Haber Merkezi

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, partiden ihraç edilmesi ve CHP Genel Merkezi tarafından 'il başkanlığı görevinin reddedilmesini' değerlendirdi. TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulunan Tekin "Sorunların ivedilikle çözülebilmesi için her şeyi yaptık ama olmadı. Partide ev sahibiyiz. Benimle fotoğraf çekildiği için birini partiden atmak akıl işi değil. Aziz İhsan Aktaş'ın arkadaşı, Ertan Yıldız'ın yoldaşı olacaksanız ama bizi eleştireceksiniz" sözleri ile Özgür Özel yönetimine tepki gösterdi.

 

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin TGRT'de canlı yayınlanan Taksim Meydanı programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. 

CHP Genel Merkezi'nin CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik alınan ve kendisinin İl Başkanı olmasını içeren kararı reddederek istinafa taşıdığını ifade eden Tekin "Sorunların ivedilikle çözülebilmesi için her şeyi yaptık ama olmadı, sorun devam edecek gibi. Karar defterini alamadık, kendi karar defterini oluşturmak zorunda kaldık. Umarım istinaf mahkemesi bir an önce karar verir" dedi. 

Gürsel Tekin'den CHP Genel Merkezi'ne

"AKTAŞ'IN ARKADAŞI YILDIZ'IN YOLDAŞI DEĞİLİZ"

"Haksızlık varsa şikayet eden biriyim. Verilen sorumluluktan dolayı sessiz davranıyoruz" diye konuşan Tekin "Aziz İhsan Aktaş'ın arkadaşı olacaksınız, Ertan Yıldız'ın yoldaşı olacaksanız, itirafçılarla beraber yürüyeceksiniz ama bizi eleştirecekseniz" sözleri ile CHP yönetimine tepki gösterdi. 

Gürsel Tekin'den CHP Genel Merkezi'ne

"İHRAÇLAR AKIL İŞİ DEĞİL"

Tekin, partide son dönemde sıkça başvurulan ihraç politikasını yanlış bulduğunu vurgulayarak, “Gürsel Tekin partide ev sahibidir. Benimle fotoğraf çekildiği için partiden atmak akıl işi değil. Bugüne kadar partide gerekçesiz olarak atılan hiçbir arkadaşımız hukuken atılmış sayılmayacaktır. O arkadaşlarımın hukuk mücadelesini tek başıma vereceğim" diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

Yüz binlerce kişi merakla bekliyordu! Bakan Göktaş açıkladı: Doğum yardımı ödemesi 30 Ekim'de hesaplardaGalatasaray'da Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ne dikkat çekti: Rakibimiz 5-2 kazandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Fidan'dan Filistin'de 'garantör' sözleri! Türkiye, Gazze'de yer alacak mı? - GündemTürkiye, Gazze'de yer alacak mı?Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı verilmişti! Kara para soruşturmasında 3 isme tutuklama talebi - GündemSoruşturmada 3 isme tutuklama talep edildiKKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimi heyecanı! O aday seçime 1 gün kala çekildi - GündemKKTC'de seçimi heyecanı! O aday 1 gün kala çekildiCHP Kahramanmaraş Kongresi’nde kavga çıktı! Adayların taraftarları birbirine girdi - GündemCHP Kongresi’nde kavga çıktı!KKTC eski Başbakanı Altun'dan çarpıcı açıklamalar: Bu dava Türkiye olmadan düşünülemez - GündemAltun uyardı: İsrail konumlanmak istiyorCHP nadir toprak elementi tesisine karşı çıktı! Bakan Bayraktar küplere bindi: Bu nasıl iki yüzlülük! - GündemBelgeleri paylaşıp sordu: Bu nasıl iki yüzlülük!
Sonraki Haber Yükleniyor...