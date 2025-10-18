Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
CHP Kahramanmaraş Kongresi'nde kavga çıktı! Adayların taraftarları birbirine girdi

CHP Kahramanmaraş Kongresi’nde kavga çıktı! Adayların taraftarları birbirine girdi

Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

CHP Kahramanmaraş 39. Olağan İl Kongresi’nde başkanlık yarışı kavgaya neden oldu. CHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı için mevcut başkan Ünal Ateş ile Avukat Selim Sümen yarıştı. Salon içinde adayların taraftarları arasında başlayan sözlü tartışmalar, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İl Kongresi'nde iki grup arasında kavga çıktı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İl Kongresi gerçekleşti.

CHP Kahramanmaraş Kongresi’nde kavga çıktı! Adayların taraftarları birbirine girdi - 1. Resim

BAŞKANLIK YARIŞI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ 

Kongre devam ederken henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında önce tartışma sonra kavga çıktı.

Kavgada yaralanma olmazken, polis ve kongredekilerin müdahalesiyle kavga sona erdi. Kavganın bitmesiyle kongre kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

