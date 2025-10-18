KKTC eski Başbakanı Altun'dan çarpıcı açıklamalar: Bu dava Türkiye olmadan düşünülemez

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) eski Başbakanı Hakkı Atun, Türkiye’nin Kıbrıs Adası meselesinde ayrılmaz bir rol oynadığını vurgulayarak, adadaki barış ve güvenliğin Türkiye’nin varlığıyla sağlandığını söyledi.

"BU DAVA TÜRKİYE'SİZ DÜŞÜNÜLEMEZ"

Atun, KKTC’de pazar günü düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Kıbrıs Adası davası Türkiye’siz düşünülemez. Kıbrıs Adası'nda hala bir ateşkes var ve barışı, istikrarı, özellikle de buradaki Türklerin güvenliğini sağlayan Türk ordusudur” dedi.

Toplam 218 bin 313 seçmen oy kullanma hakkına sahip. Bir adayın seçimi kazanabilmesi için oyların yüzde 50’den fazlasını alması gerekiyor. Bu eşik sağlanamazsa, en çok oyu alan iki aday yedi gün içinde ikinci turda yarışacak.

Atun, KKTC’nin uluslararası alandaki gücünün demokratik kurumlarında yattığını belirtti. “Tanınıyor olsak da olmasak da güçlü bir demokrasimiz var” diyen Atun, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’ndan bu yana KKTC’nin, serbest seçimlerle işleyen bir parlamento ve hükümet kurduğunu ifade etti.

Pazar günü yapılacak seçimi “demokrasi için kritik bir adım” ve “KKTC’nin dünyaya gönderebileceği en güçlü mesaj” olarak nitelendiren Atun, süreci adil ve disiplinli bir şekilde yöneten Yüksek Seçim Kurulu’nu da övdü.

"İKİ DEVLET ÇÖZÜMÜ TEK YOL"

Atun, yeniden aday olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı iki devlet çözümünü savunduğu için takdir etti ve bunun bölgedeki ilerlemenin tek uygulanabilir yolu olduğunu söyledi. Atun, seçimdeki temel tartışmanın “iki devlet çözümü” ile hâlâ süren “federasyon umudu” arasında yaşandığını belirtti.

Siyasetten ayrıldıktan sonra Kıbrıs Adası sorununu çalışmalarına devam ettiğini, tarafsız bir düşünce kuruluşunda diplomatlardan oluşan bir ekiple iş birliği yaptığını ifade eden Atun, federasyon müzakerelerinin başarısız olduğunu savundu. Atun, “Rum tarafı burdaki Türkleri hiçbir zaman eşit görmedi” dedi.

Atun, Rum tarafının Avrupa Birliği üyeliği sonrası etkisinin arttığını ve çözümü yalnızca AB koşulları altında kabul edeceğini belirtti.

1974 Barış Harekatı’nın Türkler için özgür ve bağımsız bir vatanın temelini attığını ifade eden Atun, Türkiye’nin adadaki varlığının bölgesel barış için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Atun, Rum tarafını İsrail’i KKTC’ye karşı bir oyuncu olarak göstermeye çalışmakla suçladı. “Tüm dünya Gazze’de olanları dehşetle izledi. Şimdi İsrail, Kıbrıs Adası'nda bir oyuncu olarak konumlanmaya çalışıyor” dedi.

Eski başbakan, İsrail’in adayı hedeflediğini belirtirken, KKTC’nin bağımsız bir devlet olarak korunmasının Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki varlığı ve güney kıyılarının savunması açısından kritik önemde olduğunu kaydetti.