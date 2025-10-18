Cezaevinden yeni tahliye edilmişler! 6 hırsızlık dosyasının altından onlar çıktı

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede kısa sürede üst üste gerçekleşen altı ayrı motosiklet hırsızlığı üzerine geniş çaplı bir çalışma başlattı.

YENİ TAHLİYE EDİLMİŞLER

Olayların yaşandığı bölgelerdeki 4 güvenlik ve 36 iş yeri kamerasına ait yaklaşık 100 saatlik görüntü incelendi. Yapılan analizlerde, hırsızlık olaylarının faillerinin kısa süre önce cezaevinden tahliye edilen B.E.H. ve F.Y. isimli şüpheliler olduğu tespit edildi. Ekiplerin düzenlediği operasyonla iki şüpheli yakalanırken, çalıntı 5 motosiklet ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin, kısa süre önce cezaevinden tahliye oldukları öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen her 2 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.