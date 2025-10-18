Tartıştığı eşini zorla araca bindirdi, 6 yıl hapis cezası aldı

MAHKEMEDEN 6 YIL HAPİS KARARI

Kadının şikayeti sonrası koca hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 109. maddesi uyarınca “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan dava açıldı. Niğde 7. Asliye Ceza Mahkemesi sanığı 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanık, kararın istinaf mahkemesi tarafından da onaylanmasının ardından, suçu işlediğine dair yeterli delil olmadığını, beraat edilmesi gerektiğini ve cezanın fazla olduğunu ileri sürerek kararı temyiz etti.

YARGITAY CEZAYI ONADI

Yargıtay 8. Ceza Dairesi ise yaptığı incelemede, dosyadaki deliller ışığında suçun sanık tarafından işlendiğinin kesinleştiğini belirterek, 6 yıl hapis cezasını oy birliğiyle onadı ve yerel mahkeme kararının yasaya uygun olduğunu vurguladı.