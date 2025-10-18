Tartıştığı eşini zorla araca bindirdi, 6 yıl hapis cezası aldı
Niğde’de tartıştığı eşini zorla aracına bindirip inmesine izin vermeyen adam, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 6 yıl hapis cezası aldı. Yargıtay, cezayı onadı.
Niğde’de yaşayan bir adam, tartıştığı eşini yolda durdurup zorla aracına aldı. Çift, araç içinde tartışmaya başladı ve kadın araçtan inmek istedi. Ancak adam, buna müsaade etmeyerek kadını darbetti. Koca, yolda eşinin annesini görmesinden sonra, kadını serbest bıraktı.
MAHKEMEDEN 6 YIL HAPİS KARARI
Kadının şikayeti sonrası koca hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 109. maddesi uyarınca “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan dava açıldı. Niğde 7. Asliye Ceza Mahkemesi sanığı 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Sanık, kararın istinaf mahkemesi tarafından da onaylanmasının ardından, suçu işlediğine dair yeterli delil olmadığını, beraat edilmesi gerektiğini ve cezanın fazla olduğunu ileri sürerek kararı temyiz etti.
YARGITAY CEZAYI ONADI
Yargıtay 8. Ceza Dairesi ise yaptığı incelemede, dosyadaki deliller ışığında suçun sanık tarafından işlendiğinin kesinleştiğini belirterek, 6 yıl hapis cezasını oy birliğiyle onadı ve yerel mahkeme kararının yasaya uygun olduğunu vurguladı.
