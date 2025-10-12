Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Zirai don tehdidi geri döndü! Niğde'de valilikten uyarı

Zirai don tehdidi geri döndü! Niğde'de valilikten uyarı

- Güncelleme:
Nisan ayında Doğu Akdeniz bölgesi başta olmak üzere, Türkiye'nin birçok bölgesinde en az 34 ili zirai don vurdu. Zirai don tehlikesi geri döndü. Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, 12 Ekim 2025 Pazar günü saat 22.00'den itibaren başlayarak 13 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 10.00'a kadar Niğde genelinde yer yer hafif zirai don olayının beklendiği belirtildi.

Nisan ayında Doğu Akdeniz bölgesi başta olmak üzere, Türkiye'nin birçok bölgesinde en az 34 ili zirai don vurdu, 16 farklı ürün etkilendi.

Zirai don tehlikesi bu ay geri döndü.

VALİLİK ZİRAİ DON İÇİN TARİH VERDİ

Niğde'de valilikten yapılan açıklamada 12 Ekim 2025 Pazar günü saat 22.00'den itibaren başlayarak 13 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 10.00'a kadar Niğde genelinde yer yer hafif zirai don olayının beklendiği belirtildi.

Tarım faaliyetleriyle uğraşan vatandaşların ve üreticilerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği, don olayına bağlı olarak buzlanma riskinin de bulunduğu hatırlatılarak, özellikle hassas ürünlerin zarar görmemesi için gerekli koruyucu önlemlerin alınmasının önem taşıdığı ifade edildi.

Vatandaşların, güncel uyarılar ve alınabilecek önlemlerle ilgili detaylı bilgilere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan "Zirai Don Uyarı Sistemi" ve "Zirai Don Risk Haritaları" üzerinden ulaşabilecekleri bildirildi.

