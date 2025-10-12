Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ankaralılar dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
Ankara'nın başkent oluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla yarın gerçekleştirilecek kutlama etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, saat 08.30’dan program bitimine kadar Cumhuriyet Caddesi’nin Baruthane Kavşağı ile Ulus Kavşağı arasındaki bölümü ve Çapa Sokağı çift yönlü ulaşıma kapalı olacak. Gerekli görülmesi halinde, çevredeki bazı cadde ve sokaklarda da geçici trafik kısıtlamaları uygulanabilecek.

Başkentte bazı yollar yarın Ankara'nın başkent oluşunun 102. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler nedeniyle sabahtan itibaren trafiğe kapatılacak.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Ankara'nın başkent oluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılacak etkinlikler dolayısıyla saat 08.30'dan itibaren program bitimine kadar Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane Kavşağı ile Ulus Kavşağı arasında kalan bölümü ve Çapa Sokağı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

İhtiyaç olması halinde ise Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı, Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak, Alitaş Sokak ile yürüyüş güzergahına bağlanan tüm yollar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

