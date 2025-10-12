Trump'tan piyasaları rahatlatan açıklama: Çin için endişelenmeyin, her şey yoluna girecek!

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde Çin’in değerli maden ihracatına yönelik kısıtlama kararı ve buna karşılık ABD’nin Çin menşeli ürünlere yüzde 100’e varan ek vergi uygulamasıyla tırmanan ekonomik gerilime ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, iki ülke arasındaki gerilimi yumuşatmaya yönelik mesajlar verdi.

“Çin için endişelenmeyin, her şey yoluna girecek!” diyen Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping için “çok saygı duyulan bir lider” ifadelerini kullandı.

Trump, ABD’nin Çin’e zarar vermek istemediğini belirterek “Ülkesinin ekonomik buhran yaşamasını istemiyor, ben de istemiyorum. ABD, Çin'e zarar değil, yardım etmek istiyor” dedi.

KR İ PTO PARALARDA ARTI Ş

Trump'ın açıklamasının ardından cuma günü çöküş yaşayan kripto paralarda yükseliş görüldü. Bitcoin 111 binlerden 114 binlere kadar yükseldi.