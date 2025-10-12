Trump'ın vergi hamlesi kriptoyu yaktı: Bir tweet 19 milyar doları sildi!

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’den gelen "her türlü kritik yazılıma" yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından, kripto para piyasalarında büyük bir sarsıntı yaşandı. Özellikle Bitcoin ve Ethereum, yatırımcıların artan ticaret savaşı endişelerine tepki göstermesiyle sert düşüşler gördü.

ABD-Çin hattında yeniden yükselen gerilimle birlikte, kripto piyasasındaki değer kaybının derinleşebileceği belirtiliyor.

19 MİLYAR DOLAR BUHAR OLDU

Bu durum, birçok kripto yatırımcısının paralarını stablecoin'lere veya daha güvenli varlıklara kaydırmasına neden oldu.

Bloomberg'in haberine göre, son 24 saatte 19 milyar dolardan fazla değerindeki varlıklar, Trump'ın X'teki açıklaması Bitcoin'de yüzde 12'den fazla düşüşe yol açtı.

Çin Ticaret Bakanlığı, Perşembe günü yaptığı açıklamada, yurtdışı ihracatçılarının, Çin'den %0,1'den fazla nadir toprak elementi içeren veya ülkenin nadir toprak elementi çıkarma veya rafinasyon teknolojisi kullanılarak üretilen ürünler için "ulusal güvenliği ve çıkarları korumak" amacıyla ihracat lisansı almaları gerektiğini duyurdu.

ABD Başkanı, Cuma günü Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, Pekin'in "dünyaya son derece düşmanca bir mektup" gönderdiğini ve "ürettikleri hemen hemen her ürüne geniş çaplı ihracat kontrolleri" uyguladığını söyledi.

Trump, misilleme olarak X'te böyle yazdı:

"Çin'in bu eşi benzeri görülmemiş pozisyonu alması ve yalnızca ABD adına konuşması ve benzer şekilde tehdit edilen diğer ülkeler adına konuşmaması nedeniyle, Amerika Birleşik Devletleri 1 Kasım 2025'ten itibaren (veya Çin'in atacağı herhangi bir adıma veya yapacağı değişikliklere bağlı olarak daha erken) Çin'e şu anda ödediği herhangi bir tarifeye ek olarak yüz 100 oranında bir tarife uygulayacaktır"

PİYASALAR SALLANDI!

Bu açıklamanı hemen ardından Bitcoin'in fiyatı yüzde 10'dan fazla düşerek 110 bin doların altına geriledi, ardından cumartesi sabahı 113 bin 96 dolara çıktı.

Ethereum'un değeri yüzde 11,2 düşüşle 3.878 dolara geriledi. XRP, Doge ve Ada gibi diğer kripto paralar ise son 24 saatte sırasıyla yüzde 19, yüzde 27 ve yüzde 25 civarında değer kaybetti.

Wall Street'teki hisse senetleri de düşüşe geçti ve Nisan ayından bu yana en büyük günlük kayıplarını kaydetti.

S&P 500 endeksi yüzde 2,71 düşerken, Dow Jones Sanayi Endeksi yaklaşık 878 puan, Nasdaq Bileşik Endeksi ise Cuma günü saat 16:00'da Wall Street'in kapanış gonguna kadar yüzde 3,58 düştü.