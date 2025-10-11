Trump'ın Çin'e yüzde 100'lük gümrük vergisi kripto para piyasasını vurdu! 300 milyon dolarlık düşüş

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada Çin’e yönelik sert ifadeler kullandı.

Trump, açıklamasında, "Çin’in ticaret konusunda olağanüstü agresif bir tutum sergilediği ve dünyaya son derece düşmanca bir mektup göndererek, 1 Kasım 2025 tarihinden itibaren ürettikleri hemen hemen her ürüne ve hatta kendileri tarafından üretilmeyen bazı ürünlere bile büyük ölçekli ihracat kontrolleri uygulayacaklarını bildirdiği öğrenildi. Bu, istisnasız tüm ülkeleri etkiliyor ve açıkça yıllar önce onlar tarafından tasarlanmış bir plan. Bu, uluslararası ticarette kesinlikle duyulmamış bir durumdur ve diğer ülkelerle ilişkilerde ahlaki bir utançtır" dedi.

YÜZDE 100'LÜK GÜMRÜK VERGİSİ SONRASI KRİPTO PARA PİYASASINDA ÇÖKÜŞ!

Trump, Çin’in bu olağanüstü agresif politikalarına karşı ABD’nin güçlü bir karşılık vereceğini belirterek, "Çin'in bu eşi görülmemiş tutumu nedeniyle, benzer şekilde tehdit edilen diğer ülkeler adına değil, yalnızca ABD adına konuşarak, 1 Kasım 2025 tarihinden itibaren (veya Çin'in alacağı diğer önlemler veya değişikliklere bağlı olarak daha erken bir tarihten itibaren), Amerika Birleşik Devletleri, Çin'e şu anda ödediği gümrük vergilerinin üzerine yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacaktır." dedi.

Trump'ın açıklamalarının ardından, kripto para sektörünün ve geleneksel finans piyasalarının gündemine ABD’nin Çin’e uygulayacağı gümrük tarifesi yer aldı

KRİPTO PARA PİYASASINDA 300 MİLYAR DOLARLIK ÇÖKÜŞ

ABD Başkanı Trump‘ın Çin‘e uygulanan vergiler konusunda fikir değiştirmesi, piyasalarda düşüş getirdi.

ABD Başkanı Trump’ın son hamlesi ile lider kripto para birimi Bitcoin‘de (BTC) bir düşüş daha yaşandı. Kısa sürede 113 bin dolara düşen BTC, tüm altcoin‘leri kötü etkiledi.

Spectator Index'ten elde edilen bilgilere göre, kripto para piyasasının toplam değeri 300 milyar doların üzerinde düşüş yaşadı.