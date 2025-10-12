English Home, Ukrayna defterini kapattı! 10 yıllık serüven sona erdi

Ev tekstili ve dekorasyon ürünleri zinciri English Home, 2010 yılında Ukrayna ile yurt dışı açılımına başlamıştı. Marka kısa sürede ülkede 35 mağazaya erişmişti.

Ancak son aylarda yaşanan gelişmeler, markanın Ukrayna operasyonlarını durdurduğunu ortaya koydu.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre şirket, “pazar koşulları ve operasyonel zorluklar” nedeniyle ülkeden tamamen çekilme sürecini başlattı.

İLK SİNYALLER YIL BAŞINDA GELDİ

Şubat 2025’te English Home’un Ukrayna’daki e-ticaret sitesi önce fiyatları kaldırdı, ardından kullanıcı kayıtlarını kapattı.

Bir süre sonra site tamamen erişime kapanırken, şirketin Instagram hesabı üzerinden yapılan açıklamada online satışların sonlandırıldığı ve müşterilerin yalnızca fiziksel mağazalar üzerinden alışveriş yapabileceği duyuruldu.

English Home’un küresel internet sitesinde yer alan “faaliyet gösterilen ülkeler” listesinden Ukrayna’nın da çıkarıldığı fark edildi.

Ukrayna basınına göre, ülkede az sayıda mağaza hâlâ faaliyet gösterse de bunların da kademeli olarak kapatılacağı belirtiliyor.

A101 İLE AYNI GRUP BÜNYESİNDE

English Home Aydın Grup bünyesinde yer alıyor. Grup 13 binden fazla A101 marketi; İstanbul, Ankara, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır’da bulunan 11 hastane, 1 tıp merkezi, 1 wellness merkezi; Türkiye’de 300’e yakın, yurtdışında 100’e yakın English Home mağazası; 210'dan fazla Eve mağazası ile hizmet sunuyor. Kozmetik mağaza zinciri Eve de son dönemde hızlı bir büyüme atağına girmiş durumda.

TURGUT AYDIN KİMDİR?

A101 ve English Home’un sahibi Aydın Grup’un kurucusu Turgut Aydın, 1958 yılında 15 yaşındayken İstanbul’a gelip, Eminönü, Rıza Paşa Yokuşu’nda torna tesviye atölyesinde çıraklık yaparak iş hayatına başladı. 1967 yılında 24 yaşındayken, Mercan Yokuşu’nda havlu asacağı ve bronz aksesuar üretmeye başlayarak ilk girişimini hayata geçirdi.

1976 yılında Dömeks şirketini kurarak Aydın Grubu’nun temelini atan Turgut Aydın, tekstil sektörüne girdi. 1991 yılında Aydın Örme kurulmuş, 1996 yılında ise grup Memorial Hastanelerinin kurucuları arasında yer aldı.

2008 yılında da Aydın Grubu henüz 3 mağazası olan English Home’u bünyesine kattı.