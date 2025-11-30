Sivas’ta bir kafenin menüsünde yer alan bitki çaylarının ilginç isimleri dikkat çekti. ‘Hürrem Sultan Çayı’ ve ‘Kelebek Rüyası’ gibi isimlerle müşterilere sunulan çaylar, özellikle kış aylarında yoğun ilgi görüyor.

Sivas’ta 50 çeşit bitki çayı, müşteriler ve işletmecinin ortak kararıyla verilen ilginç isimleri ve renkleriyle yoğun ilgi görüyor. Renkli sunumları ile dikkat çeken çaylar özellikle soğuk havalarda sıkça tercih ediliyor.

50 çeşit çayın isimleri dikkat çekiyor

“BİRDEN FAZLASINI KARIŞTIRMAK RİSKTİR”

Müşterilere hizmet verirken alerji durumlarına da önem verdiklerini belirten işletme sahibi Orhan Özfidancı, şunları söyledi:

Bu kafede 50 çeşit bitki çayı bulunmaktadır. Bu çaylardan en çok talep görülen çayımız ise ‘Hürrem Sultan Çayı’ ve ‘Kelebeğin Rüyası’ ismini verdiğimiz çaylardır. Birden fazla bitki çayını karıştırmak aslında bir risktir. Bitki çayı içmek isteyen müşterilerimize bitki çayının içeriğini söylüyoruz. Biz bu çayları eski düzende yani Osmanlı döneminde de kullanılan bitki çaylarını da harmanlayarak, bu şekilde bir konsept yaptık. ‘Hürrem çayı’ dediğimiz çayın ismini müşterilerimiz belirtti.

Aşk çayı, Hürrem çayı ve daha fazlası gündem oldu

“TADINI BEĞENDİM”

Kısa sürede gündem olan çayların tadını beğendiğini ifade eden Orhan Köse, şöyle konuştu:

Sivas kış memleketi olduğu için bu çayları içerek kışa hazırlık yapıyoruz. Çayın tadını çok beğendim. Sivas soğuk bir yer olduğu için çok sık hastalanıyoruz. Bu çayı da önlem olsun diye içiyorum. Bu çayın içerisinde çeşitli kokuların geldiğini hissediyorum. Çayın tadını beğendim.

Sivas’ın ilginç isimli 50 tarifi kışın gözdesi oldu! Herkes bu çayları konuşuyor

