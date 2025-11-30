İstanbul’un su ihtiyacının bir bölümünü karşılayan Düzce'deki Hasanlar Barajı, yaz kuraklığının ardından etkili yağışlarla yeniden dolmaya başladı ve su seviyesi yüzde 70’i geçti. DSİ, barajın kapasitesini artırmak için genişletme ve taş kırma çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, yağışlarla birlikte doluluk oranının yüzde 100’e ulaşmasını bekliyor.

Hem İstanbul'un su ihtiyacının bir kısmını karşılayan hem de Düzce Ovası'ndaki tarım arazilerine hayat veren Hasanlar Barajı, bölgede etkili olan yağışlarla birlikte yeniden dolmaya başladı.

Geçtiğimiz yaz mevsiminde yaşanan kuraklık ve yağışsızlık nedeniyle su seviyesinin yüzde 20'lere kadar gerilediği barajda, son yağışların ardından doluluk oranı yüzde 70'i geçti.

KAPASİTE ARTIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, barajdaki su seviyesinin yükselmesiyle birlikte bölgedeki çalışmalarına da hız verdi. Barajın su tutma kapasitesini artırmak amacıyla başlatılan genişletme ve taş kırma faaliyetleri devam ediyor.

DOLULUK ORANI YÜZDE 100'E ULAŞACAK

DSİ yetkililerinden alınan bilgiye göre, yürütülen kapasite artırma çalışmaları ve kış aylarında beklenen yağışlarla birlikte, barajdaki doluluk oranının önümüzdeki süreçte yüzde 100 seviyesini aşması öngörülüyor.

Editör:ABDULLAH AYDEMİR

