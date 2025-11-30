30 Kasım İstanbul elektrik kesintisi! İstanbulda elektrikler ne zaman gelecek? Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) tarafından yapılan son dakika açıklamalara göre, 30 Kasım Pazar günü planlı ya da arıza kaynaklı elektrik kesintisi yaşanan ilçeler gündeme geldi. Milyonlarca İstanbullu, "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusun cevabını arıyor.

30 Kasım İstanbul elektrik kesintisi! İstanbulda elektrikler ne zaman gelecek? 30 KASIM İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 30 Kasım Pazar günü İstanbul'da geniş kapsamlı elektrik kesintileri gündemde. BEDAŞ tarafından yapılan paylaşıma göre; Arnavutköy, Avcılar, Beylikdüzü, Eyüpsultan, Güngören, Küçükçekmece ve Şişli ilçelerinde yaşayan vatandaşlar gün boyunca farklı saat aralıklarında enerji kesintisi yaşanacak.

30 Kasım İstanbul elektrik kesintisi! İstanbulda elektrikler ne zaman gelecek? Şebeke güçlendirme, bakım-onarım ve altyapı yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak kesintiler bazı mahallerde kısa süreli olacak. Öte yandan bazı bölgelerde ise sabah saatlerinden ulaşımın ilerleyen saatlerine kadar sürecek. İşte 30 Kasım 2025 İstanbul elektrik kesintileri listesi...

Editör:SEVCAN GİRGİN

