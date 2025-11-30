Kütahya’da 30 Kasım Pazar günü bir sarsıntısı yaşandı. Gediz ilçesi merkezli olarak kaydedilen deprem, bölge halkı tarafından hissedildi ve kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. Kütahya'da deprem mi oldu, Kütahya son dakika deprem nerede, kaç büyüklüğünde merak ediliyor.

KÜTAHYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı verilere göre sarsıntının büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü.

Kütahyada deprem mi oldu? 30 Kasım Kütahya son dakika deprem verileri paylaşıldı!

KÜTAHYA DEPREM SON DAKİKA

Kütahya son dakika deprem verileri de duyuruldu. AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin şiddetinin 4.0 olduğu ve derinliğin 10 kilometre civarında bulunduğu belirtildi. Gediz ilçesinin çevresinde yaşayan vatandaşların da sarsıntıyı hissettiği bilgisi aktarıldı.





Editör:BETÜL TOKKAN

