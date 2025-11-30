Kütahya, son dakika bir depremle sallandı. Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Kütahya'nın yanı sıra Uşak, Afyonkarahisar ve Eskişehir'de de hissedildi.

Son dakika deprem haberi... Kütahya'nın Gediz ilçesinde saat 11.36'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gediz ilçesi olan 4 büyüklüğündeki deprem, yerin 10,3 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Gediz ilçesi merkezli korkutan deprem, Kütahya'nın yanı sıra Uşak, Afyonkarahisar ve Eskişehir'de de hissedildi.

Editör:ABDULLAH AYDEMİR

