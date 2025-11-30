Semih Kavran'ın hayatını kaybetmesi üzerine hayatı ve ölüm sebebi merak edilip araştırılmaya başlandı.

30 Kasım 2025 Pazar günü İstanbul Tuzla'da TEM Otoyolu üzerinde gerçekleşen 27 Kasım Asistan Doktor Semih Savran'ın hayatını kaybetmesi üzerine sonuçlanan feci trafik kazası, tüm Türkiye'ye yasa boğdu.

Semih Savran kimdir, neden öldü? Asistan doktor hayatını kaybetti

SEMİH SAVRAN KİMDİR?

27 yaşındaki Semih Savran Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktor olarak görev yaptığı öğrenildi. Genç doktor ile ilgili kamuoyuna yansıyan bilgiler sınırlıdır.

Semih Savran 30 Kasım 2024 Pazar günü hayatın kaybetti.

SEMİH SAVRAN NEDEN ÖLDÜ?

Semih Savran trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetti. Tuzla Orhanlı gişelerinde yaşanan kazada, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan 27 yaşındaki asistan doktor Semih Savran öldü.

Savran'ın kullandığı 34 MVF 612 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak hızla gişelere çarptı ve çarpmanın etkisiyle alev aldı. İtfaiye ekipleri yangın söndürse de genç doktorun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

