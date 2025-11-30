Tuzla Orhanlı gişelerinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden kişinin, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan 27 yaşındaki asistan doktor Semih Savran olduğu ortaya çıktı.

Tuzla Orhanlı gişelerinde meydana gelen feci kazanın detayları belli oldu. Gişelere çarpan otomobilde can veren sürücünün Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan 27 yaşındaki asistan doktor Semih Savran olduğu öğrenildi.

Gişedeki kazada kahreden detay! Ölen sürücü doktor Semih Savran çıktı



Savran’ın kullandığı 34 MVF 612 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak aşırı hızla gişelere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak genç doktorun hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





