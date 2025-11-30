Anadolu Ajansı
Adana'da bir berberde çatışma çıktı! Ölü ve yaralılar var
Adana'da bir berberde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırılırken içlerinden birinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olay Merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde bir berber dükkanında meydana geldi. İki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 7 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ayhan Bozateş (37) kurtarılamadı.
Diğer yaralılar Eren Bildik (24), Abdullah Demirtaş (40), Fatih Eynallı (50), Arif Doğan (44), Orhan Bozateş ve Zülfü Dağoğlu'nun tedavileri devam ediyor.
POLİS KAÇAN ZANLILARI ARIYOR
Polis ekiplerinin kaçan şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışmaları sürüyor.
