Ticaret Bakanlığı, güvensiz olarak nitelediği 2 ürünü daha ifşa etti. Çocuklara yönelik ürünlerin boğulma riski taşıdığı gerekçesi ile satışı yasaklandı ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı vatandaşın sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı savaş açmış durumda. Türkiye genelinde denetimlerini sürdüren bakanlık, uygunsuzluk tespit edilen ürünleri ve markaları kamuoyuyla paylaşıyor.

GÜVENSİZ 2 ÜRÜN DAHA İFŞA EDİLDİ

Bu kapsamda yapılan denetimlerde güvensiz olarak nitelendirilen 2 ürün daha ifşa edildi. Oyuncak ve eşofman takımından oluşan ürünler için piyasadan toplatma kararı verildi.

Ölüm riski var, raflardan toplatılıyor! Bakanlık 2 çocuk ürününün satışını yasakladı

PELUŞ ÇANTA PİYASADAN TOPLATILIYOR

Bakanlık, "Jojo Pops" marka pelüş oyuncaklar grubunda yer alan çantanın satışını yasakladı. Mekanik ve fiziksel özellikler standardı kapsamında yapılan test sonucu ürünün kalır not aldığı belirtildi. "Üründeki fermuarın elciğinin tork testinden sonra koparak E kalıbından geçmesi sonucu küçük parça oluşturması" tehlikeli olarak bulundu. Boğulma riski nedeniyle ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi.

ÇOCUK EŞOFMAN TAKIMI YASAKLANDI

"Bross" çocuk eşofman takımı ise kordon boyundan kalır notu aldı. Ürünün boğulma riski taşıdığı gerekçesi ile satışı yasaklandı.

