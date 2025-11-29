Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Milyonlar yapılacak zammı heyecanla beklerken, pazarlığın başlayacağı rakam ortaya çıktı.

Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların maaş zammını belirleyecek. Geçtiğimiz yıl asgari ücret zammında, hedef enflasyon + refah payı formülü kullanılmıştı. Böylece asgari ücret yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL'ye yükseltilmişti. Ancak yüzde 30 zam işçi kesimini memnun etmedi ve TÜRK-İŞ masadan çekildi.

TÜRK-İŞ'TEN KOMİSYON RESTİ Bu yıl ise komisyon resti çeken TÜRK-İŞ, komisyonun yapısının değişmedikçe masaya oturmayacaklarını söylemişti. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Atalay, "Yönetmelik değişirse asgari ücret komisyonun yapısına ilişkin esaslarda değişiklik olursa bu komisyonda bulunuruz, ancak değişmezse durduğumuz yerdeyiz. Komisyonda da bulunmamıza gerek yok" ifadelerini kullanmıştı.

'HÜKÜMET TEMSİLCİLERİNİ PASİFLEŞTİRME' FORMÜLÜ Sabah'ta yer alan habere göre, hükümet işçi kesiminin talebini dikkate aldı ve "hükümet temsilcilerini pasifleştirme" formülü bulundu. Komisyonun yapısında mevzuat açısından bir değişiklik yapılmayacak. Ancak Hazine ve Maliye, Çalışma, Ticaret ile TÜİK temsilcilerinin yer aldığı hükümet kanadı üyeleri pasifleştirilecek.

İŞVEREN İLE İŞÇİ BAŞ BAŞA BIRAKILACAK İşveren ile çalışan temsilcileri pazarlık sürecinde baş başa bırakılacak. Hükümet temsilcileri sadece enflasyon, büyüme rakamları gibi teknik ve istatistik bilgileri sağlayacak. "Pasifleştirme formülü" ilk toplantıda sunulacak.

ASGARİ ÜCRETTE ZAMMINDA ARALIK BELLİ OLDU Öte yandan asgari ücret zammında pazarlık aralığı da belli oldu. Önümüzdeki hafta müzakerelere başlayacak olan komisyonun, pazarlığı 25 bin ila 28 bin arasında yapması bekleniyor.

UZMANLAR NE DİYOR? Uluslararası finans kuruluşları ve uzmanlardan asgari ücret zammına ilişkin peş peşe tahminler geldi. Piyasada genel beklenti yüzde 20 ila 30 arasında değişiyor.

İSA KARAKAŞ: YÜZDE 25-30 ARASI ZAM SGK Başuzmanı ve Türkiye gazetesi yazarı İsa Karakaş'ın zam tahmini yüzde 25-30 arasında. Karakaş, "Benim beklentime uygun olarak asgari ücretin 27-28 bin TL bandına geleceğini 29 bin TL'yi bulmayacağını söyleyebiliriz. Tam yüzde 30 zam yapılırsa 2026 asgari ücret 28 bin 700 TL civarında olur. Ama bence 28 bin 500 gibi bir rakam olacak. 29 bini bulmayacağını söyleyebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

NOYAN DOĞAN'DAN YÜZDE 27 ZAM TAHMİNİ Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan asgari ücret zammı tahminini yüzde 27 olarak açıklamıştı. Doğan, "Bu durumda da asgari ücretin neti 28 bin liralara geliyor." demişti.

FİLİZ ERYILMAZ YÜZDE 23-26 ARASI ZAM BEKLİYOR Ekonomist Filiz Eryılmaz'ın zam tahmini ise yüzde 23-26 aralığında. Eryılmaz konuyla ilgili, "Merkez Bankası'nın 2026 enflasyon hedefinde üst bant yüzde 19. Bu oranın üzerinde yüzde 4-5 refah payı konularak deklere edilecektir. Benim beklentim yüzde 23-26 aralığında. Yüzde 23 minimum yüzde 26 maksimum. Yüzde 23 zam olursa net asgari ücret 27 bin 187 liraya, yüzde 26 olursa 27 bin 851 liraya tekabül ediyor." açıklamasını yapmıştı.

HSBC: YÜZDE 20 ZAM İngiliz banka HSBC de geçtiğimiz günlerde zam tahminini açıklamıştı. Dev banka, "Asgari ücrete %20 civarında artış yapılabilir" şeklinde görüş bildirdi.

İşte asgari ücrette zam senaryoları: ZAM ORANI ZAMLI ASGARİ ÜCRET Yüzde 21 26 BİN 745 TL Yüzde 22 26 BİN 966 TL Yüzde 23 27 BİN 187 TL Yüzde 24 27 BİN 408 TL Yüzde 25 27 BİN 630 TL Yüzde 26 27 BİN 851 TL Yüzde 27 28 BİN 72 TL Yüzde 28 28 BİN 293 TL Yüzde 29 28 BİN 514 TL Yüzde 30 28 BİN 735 TL

Editör:MESUT ŞAHİN

