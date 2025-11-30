Avrupa merkezli uçak üreticisi Airbus, A320 uçakları için güncelleme uyarısında bulunarak 6 bin uçağı geri çağırdı. Hava yolu şirketleri Airbus A320 uçakları hangara çekmeye başlarken, iptal edilen seferler havalimanlarında yoğunluğa sebep oldu.

Ekim ayında Meksika’dan ABD’ye giden bir JetBlue uçağının “ani irtifa düşüşü” yaşamasının ardından Operatör Uyarı Bildirimi’ yayınlayan Airbus, yoğun güneş radyasyonunun uçuş kontrol bilgisayarlarındaki kritik verileri bozabileceğini belirterek, A320 ailesindeki önemli sayıda uçakta derhâl yazılım güncellemesine ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Açıklamada, söz konusu Operatör Uyarı Bildiriminin, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) Acil Uçuşa Elverişlilik Direktifi nde yer alacağı belirtilerek “Bu tedbirler, uçuş programlarında kısa süreli aksaklıklara ve dolayısıyla yolcular için rahatsızlığa neden olabilir. Ancak havacılıkta her zaman olduğu gibi güvenlik her şeyden önemlidir. Verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz ve güvenliği bir numaralı ve en önemli önceliğimiz olarak tutarken, operatörlerle yakın iş birliği içinde çalışacağız” denildi.

THY, AJET, PEGASUS

Airbus’ın uyarısının ardından THY, Ajet ve Pegasus envanterindeki A320 tipi uçaklara hangara çekti. AJet, filosundaki 7 uçağın seferden çekildiğini, gerekli işlemler yapıldıktan sonra yeniden operasyonlarına devam edeceğini açıkladı. Pegasus da filosunda bulunan A320 tipi uçaklarda gerekli güvenlik işlemlerine başlandığını duyurdu.

PEŞ PEŞE İPTAL ETTİLER

Uluslararası hava yolu firmaları da teyakkuza geçti. Dünyanın en büyük A320 işletmecisi olan American Airlines, 480 A320 uçağından yaklaşık 340’ının, Delta Hava Yolları 50 uçağının, United da altı uçağının etkilendiğini açıkladı. Avustralya’da Jetstar iç hat uçuşlarını, Japonya’nın en büyük hava yolu ANA Holding 65 uçuşunu, All Nippon Airways 65 iç hat uçuşunu iptal etti. Almanya’dan Lufthansa, Hindistan’dan IndiGo ve İngiltere merkezli easyJet de dâhil olmak üzere diğer hava yolları, yazılım işlemini yapmak için bazı uçakları kısa süreliğine servisten çekeceklerini duyurdu.

