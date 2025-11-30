Çorum'da bir aile, tahtakurusu sebebiyle evlerini ilaçlattı. Firma yetkilileri “İki gün boyunca içeri girilmemesi gerek” deyince aile köye gitti. Ancak apartman sakinlerine bir ikazda bulunulmadı. Birkaç saat sonra üst kattaki dairede oturan 5’i çocuk 8 kişi, baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle hastaneye kaldırıldı. Binadaki diğer kişiler tahliye edilirken AFAD ekipleri ölçüm yaptı. Hastaneye kaldırılan ailenin son durumu ile ilgili valilikten açıklama geldi.

Olay Çorum Varinli Caddesi’ndeki bir binada meydana geldi. İkinci katte oturan aile yayılan tahtakurusu sebebiyle, gün içerisinde ilaçlattı. Akşam saatlerinde, ilaçlanan evin üst katındaki dairelerde yaşayan 5'i çocuk 8 kişi zehirlenme belirtileri göstermeye başladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR GÜNDEM Böcek ailesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Hastane çıkışından saniyeler sonra

BİNADAKİLER TAHLİYE EDİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık, polis, AFAD ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Kimyasaldan etkilendiği değerlendirilen vatandaşlar yapılan ilk müdahalenin ardından hatsneye kaldırıldı. Olumsuz bir durum yaşanmaması için apartman tahliye edildi.

AFAD ekipleri tarafından ilaçlama yapılan evde ve apartmandaki diğer dairelerde ölçüm yapıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

SAĞLIK DURUMLARI BELLİ OLDU

Konuyla ilgili Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamada, tedavi altına alınan vatandaşların hayati tehlikesinin bulunmadığı duyuruldu. Yapılan incelemede sadece ilaçlanan evin çocuk odasında kalıntı tespit edildiği belirtildi. İlaçlamayı yapan A.U. isimli şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Bina boşaltıldı

İşte açıklamada yer alan o ifadeler;



"29 Kasım tarihinde saat 19.04 sıralarında Çorum Merkez ilçesi Varinli Caddesi’nde bir apartman dairesinde yapılan haşere ilaçlaması sonrasında bina sakinleri tarafından kimyasal zehirlenme şüphesiyle ihbarda bulunulmuştur. Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilmiş, ilk ambulans 3 dakika içerisinde ulaşarak iki çocuk ve annelerini Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakletmiştir. Hastalarda bulantı ve kusma şikayetleri görüşmüş, genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilmiştir. Saat 1).32’de alınan ikinci ihbar üzerine AFAD ekipleri olay yerine yönlendirilmiş, kimyasal ölçümler gerçekleştirilmiştir. Yapılan kontrollerde ilaçlama sonrası uçucu organik birleşik (VOC) tespit edilmiş, toplamda 3 aileden 8 kişinin etkilendiği belirlenmiştir. Hastanede tedavileri devam eden vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyi olup, hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Tedbiren büyükler acil serviste 8 saat, çocuklar ise serviste 24 saat süreyle müşahede altına alınmışlardır. AFAD tarafından yapılan ölçümlerde ilaçlanan dairenin çocuk odasında kalıntı tespit edilmiş, binanın ortak kullanım alanlarında ve diğer dairelerinde herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. İlaçlamayı gerçekleştiren şüpheli A.U. gözaltına alınarak gerekli işlemler için emniyete sevk edilmiştir. Olayla ilgili tahkikat titizlikle devam etmektedir."

Editör:SEVDA KILIÇ

Haberle İlgili Daha Fazlası