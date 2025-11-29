Türkiye, Böcek ailesinin 4 üyesinin 'böcek ilacı zehirlenmesi' nedeniyle hayatlarını kaybetmesi olayıyla sarsılmıştı. Ailenin hastaneden çıkışı ve dışarıda taksiye bindiği yeni görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Fatih'te Böcek ailesinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada otopsi raporu tamamlandı.

Böcek ailesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Hastane çıkışından saniyeler sonra

GIDA DEĞİL, İLAÇ ZEHİRLENMESİ...

Soruşturma kapsamında savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği yazıda, Adli Tıp Kurumu'ndan (ATK) aile fertlerinin kesin ölüm nedenine ilişkin alınan mütalaada, ölümün gıda zehirlenmesi sonucu değil, kaldıkları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana geldiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

Yazıda, şüpheliler kokoreççi E.E, kafe işletmecisi F.M.O, lokumcu F.T. ve midyeci Y.D'nin gıda sektöründe faaliyet gösterdikleri, şüphelilerin eylemleri ile aile fertlerinin ölümü arasında herhangi bir illiyet bağının bulunmadığının anlaşıldığı belirtildi.

Bu aşamada tutuklanan 4 şüphelinin tutuklu kalmasının orantılılık ilkesine aykırı düşeceğinin anlaşıldığı kaydedilen yazıda, şüphelilerin tahliyeleri ile serbest bırakılmalarına karar verilmesi talep edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelilerin tahliyesine karar verdi.

AİLENİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Böcek ailesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Ailenin hastaneden çıkışı ve dışarıda taksiye bindiği görüntüler ortaya çıktı.

