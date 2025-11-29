İran Futbol Federasyonu başkanının ABD vize başvurusu, "spor ile ilgisiz" olduğu belirtilerek reddedilmişti. İran, kararın ardından önümüzdeki hafta Washington’da düzenlenecek Dünya Kupası kura çekimini boykot edecek.

İran, ülkenin futbol federasyonu başkanına ABD’ye giriş vizesi verilmemesi üzerine önümüzdeki hafta Washington’da düzenlenecek Dünya Kupası kura çekimini boykot edecek.

ABD VİZESİNE "SPOR İLE İLGİSİZ" REDDİ

İran Futbol Federasyonu (FFIRI) sözcüsü, vize başvurusunun reddedilmesinin "spor ile ilgisiz" olduğunu belirterek, bu durumun İran’ın turnuvadan tamamen çekilme ihtimalini gündeme getirdiğini söyledi.

The Guardian'dan edinilen bilgilere göre ABD’de Haziran ayında Trump tarafından yürürlüğe konulan bir direktif gereği İran vatandaşları ülkeye giriş yapamıyor; ancak Dünya Kupası veya diğer büyük spor organizasyonlarına katılan sporcu, antrenör ve "gerekli destek personeli" için muafiyet sağlanmıştı. Söz konusu muafiyet, bu olayda uygulanmamış görünüyor.

İran Dünya Kupasını boykot edecek! Federasyon başkanının vize talebi reddedilmişti

İRAN, KURA ÇEKİMİNE KATILMAYACAK

Tehran Times’a konuşan FFIRI sözcüsü Amir Mehdi Alavi, İran delegasyonunun kura çekimine katılmayacağını FIFA’ya bildirdiklerini belirtti.

Habere göre FFIRI Başkanı Mehdi Taj, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından vize başvurusu reddedilen üç kişiden biriydi; baş antrenör Amir Ghalenoei dahil dört kişiye ise vize verilmişti. Ekim ayında çıkan haberlerde, Taj ve Ghalenoei’nin başvurularının reddedildiği belirtilmiş ve FFIRI sorunu doğrudan FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüşmüştü.

Infantino daha önce, Dünya Kupası’na katılacak herkesin kabul edileceğini taahhüt etmiş ve vize reddi konusundaki endişeleri gidermeye çalışmıştı. FIFA, turnuva öncesi bilet sahiplerinin öncelikli vize başvurusu yapmasını sağlayacak FIFA Pass isimli bir sistem oluşturdu; ancak başvuruların kabul edileceğinin garantisi bulunmuyor.

Politico’nun haberine göre, Haiti gibi Trump’ın seyahat yasağı listesinde bulunan ülkelerin taraftarları başvuru yapabiliyor ancak vize verilmesi veya ABD’ye girişleri garanti değil.

Editör:BATIKAN ALTAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası