Karadeniz’de KAIROS ve VIRAT tankerlerinde yangın çıktı. Uzman isim Cahit İstikbal, mayın olasılığının düşük, dron saldırısı ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek olayın Rusya'ya gözdağı olabileceğini vurguladı.

Karadeniz’de Gambiya bandıralı KAIROS tankerinde çıkan yangın ve ardından VIRAT tankerinin isabet aldığını bildirmesi üzerine gözler bölgedeki güvenlik risklerine çevrildi.

Deniz Emniyet Derneği Başkanı Avukat Kaptan Cahit İstikbal, yaşananları TRGT Haber'de değerlendirdi.

İstikbal, olayın mayın kaynaklı olma ihtimalinin zayıf olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“O bölgede yüzlerce gemi var. Sadece Rusya limanına giden iki tankerin seçilmesi mayın olasılığını ortadan kaldırıyor."

2 TANKER DAHA HAREKETSİZ!

Aynı hatta seyreden iki tankerin daha hareketsiz kaldığını belirten İstikbal, bu durumun yakından izlendiğini söyledi.

İstikbal, bölgeden gelen bilgilerin Ukrayna’nın kullandığı türde dron saldırısı ihtimalini güçlendirdiğini aktardı:

"Bölgeden gelen bilgiler dron saldırısı olduğu yönünde. Bu dronlar Ukrayna'nın kullandığı dronlar. Bunlar bir tona kadar patlayıcı taşıyabiliyor. Böyle bir saldırı olasılığı yüksek"

TÜRKİYE AÇISINDAN KRİTİK DETAY: SALDIRI MEBA İÇİNDE

Olayların Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEBA) içinde yaşandığını vurgulayan uzman:

"Türkiye kara sularının dışında meydana geldi. Şu da önemli Türkiye münhasır ekonomik bölgesi içinde bir saldırı. Saldırı ise tabii... Bu da bizim açımızdan dikkate alınması gereken bir durumdur"

“RUSYA’YA GÖZDAĞI OLABİLİR”

Tankerlerin boş olmasının bilinçli bir tercih olduğunu belirten İstikbal, bunun bir mesaj niteliği taşıdığını dile getirdi:

“Yüklü bir tankere yapılsaydı çok büyük bir patlama olurdu. Çevreye zarar vermeden, Türkiye’yi kızdırmadan ama Rusya’ya gözdağı verildiğini düşünüyorum.”

Tankerlerin devasa yapısına işaret eden İstikbal:

“Bu gemiler boş olsalar bile 4 bin ton yağ yakıt taşıyan büyük makineler. Bu yakıt yanıyor.” ifadelerini kullandı.

