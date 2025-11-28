Son dönemde peş peşe zam gelen akaryakıtta rüzgar tersine döndü. 3 gün önce indirim gelen akaryakıt fiyatlarına bu kez de çifte indirim geldi. Akaryakıt istasyonlarında tabela gece yarısı değişti. İşte detaylar...

Petrol fiyatlarının düşmesiyle son dönemde akaryakıta üst üste gelen zamlar, yerini indirimlere bıraktı. Gece yarısı akaryakıta çifte indirim geldi.

PEŞ PEŞE ZAM GELMİŞTİ

Motorine 25 Ekim'de 3 lira 4 kuruşluk tarihin en büyük zammı gelmişti. 7 Kasım tarihinde de motorinin litresi 2 lira 7 kuruş artarken, 15 Kasım tarihinde ise benzinin fiyatı 1 lira 14 kuruş, 21 Kasım'da ise 1 lira 84 kuruş zam gelmişti.

Akaryakıtta rüzgar tersine döndü! Benzin ve motorine indirim

ZAM FURYASI, İNDİRİM RÜZGARINA DÖNDÜ

25 Kasım tarihinde ise zam furyası sona ermiş, motorinin litre fiyatı 2 lira 44 kuruş düşmüştü. Gece yarısı itibarıyla benzine 73 kuruş, motorine ise 2 lira 11 kuruş indirim geldi.

28 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 54.37 55.03 27.71 İstanbul Anadolu 54.22 54.88 27.08 Ankara 55.23 56.06 27.60 İzmir 55.55 56.38 27.53

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

