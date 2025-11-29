2025'te petrol fiyatları yaklaşık yüzde 20 düşüş yaşadı. Gözler 2026 fiyatlarına çevrilmişken, Goldman Sachs ve JPMorgan'dan 3 yıllık tahminler geldi. Bu yılın ilk yarısında fiyatları destekleyen durumlar için ise Çin’in stoklama faaliyetleri ve Orta Doğu ve Hindistan’daki talep gösterildi.

Wall Street’in önde gelen yatırım bankalarındaki emtia stratejistleri, 2026 ve 2027 yıllarının petrol sektörü için zor geçmesini bekliyor.

2025'te petrol fiyatları yaklaşık yüzde 20 düşüş yaşadı.

2026'DA PETROL DÜŞECEK Mİ?

JPMorgan’ın emtia ekibine göre, uluslararası gösterge Brent petrolün 2026’da varil başına 58 dolara düşmesi bekleniyor.

ABD göstergesi ham petrol ise bunun 4 dolar altında işlem görecek.

2027’de ise fiyatların bir dolar daha düşmesi öngörülüyor. Banka stratejistleri, talebin güçlü olmasına rağmen arzın aşırı yüksek olduğunu vurguluyor.

Goldman Sachs

GOLDMAN SACHS'DAN DİKKAT ÇEKEN ÖNGÖRÜ

Goldman Sachs ise Brent ve ham petrol için 2026 tahminlerini sırasıyla 56 ve 52 dolar olarak açıkladı, ancak 2028’de fiyatların Brent’te 80, ham petrolde 76 dolara yükselebileceğini öngörüyor.

Küresel arz, bu yıl boyunca talep sağlıklı seyretmesine rağmen artmaya devam etti.

OPEC+, Nisan ayından itibaren üretim kesintilerini her ay geri alarak üretimi 2 milyon varil/gün artırdı. ABD kaya petrolü üreticileri ise Aralık ayında rekor seviyeye ulaşması bekleniyor.

Gelecek yıl düşecek mi, çıkacak mı? Goldman Sachs ve JPMorgandan petrolde 3 yıllık tahmin

2025'TE PETROL FİYATLARINDA ETKİLİ OLAN DURUMLAR NELERDİ?

Yahoo Finance'dan edinilen bilgiler göre 2025’in ilk yarısında Çin’in stoklama faaliyetleri ve Orta Doğu ile Hindistan’daki talep fiyatları destekledi. Ancak dünya genelinde denizde 1 milyar varilden fazla petrol bulunuyor ve Uluslararası Enerji Ajansı, 2026’da arz fazlasının günde 4 milyon varile ulaşmasını öngörüyor.

Macquarie Bankası analistleri, aşırı arzın 2025 sonu ve 2026 başında petrol fiyatlarında keskin düşüşü ve OPEC politikalarında değişimi gerektirebileceğini belirtiyor; 2026 için Brent’te 60,75, ham petrolde 56,63 dolar hedefliyorlar.

Tüm bankaların temel senaryoları, düşük fiyatların 2025-2026’da OPEC dışı arzı azaltacağı ve bu on yılda az yatırım nedeniyle yeni projelerin sınırlı olacağını varsayıyor.

JPMorgan

2027'DE UÇUK TAHMİN

Hatta bazı tahminlere göre Brent 2027’de varil başına 30 dolarlara düşebilir, bu ABD petrol ve gaz operatörleri için kırılma noktasının altına inmek anlamına geliyor.

Ancak JPMorgan ve Goldman Sachs stratejistleri, fiyatlar bu seviyelere ulaşmadan arzın kısıtlanacağını düşünüyor.

Brent Ham Petrol dolar fiyatını gösteren grafik

BRENT HAM PETROL NE KADAR?

Brent ham petrol, 29.11.2025 gece 01.30 saatleri itibariyle 62.31 dolar seviyesinde.

Editör:BATIKAN ALTAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası