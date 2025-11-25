FED yetkilerinden aralık ayındaki toplantıda faiz indirimine yeşil ışık yakılması ve Google’ın geliştirilmiş yapay zekâ modeli Gemini 3’ü duyurması ile küresel piyasalarda risk iştahı arttı. ABD borsaları yapay zekâ hisselerinin öncülüğünde yükselirken, iyimserlik kripto varlıklara da yansıdı. Bitcoin 89 bin 222 doları test etti ve dipten %10 yükseldi. Piyasada “en kötüsü geride mi kaldı?” soruları artarken, bazı analistler temkinli duruşunu sürdürüyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- ABD Merkez Bankası yetkililerinden gelen “güvercin” açıklamalar yeni haftada risk iştahını artırarak küresel piyasalara pozitif yansıyor. Cuma günü New York FED Başkanı John Williams’ın adından bu hafta başında da San Francisco FED Başkanı Mary Daly ve FED Guvernörü Cristopher Williams, aralık ayındaki FMOC toplantısında “faiz indirimini destekleyecekleri” yönünde mesajlar verdi.

Bu açıklamalarda birlikte FED’den gelecek ay indirim tahminler %80’i aşarken, haftanın ilk işlem gününde Wall Street endeksleri ve kripto varlıklarda pozitif fiyatlamalar öne çıktı.

ABD BORSALARI YÜKSELDİ

ABD borsalarına bakıldığında dünkü işlemlerde S&P 500 endeksi %1,55 artışla 6.705,12 puandan günü tamamladı. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi %2,69 ve Dow Jones Sanayi Endeksi de %0,44 prim yaptı.

Deutsche Bank Research tarafından yayımlanan bir analizde; yapay zekâ destekli yükselişlerin 2026 yılında da devam edebileceği öngörülerek, S&P 500 endeksi için gelecek yıl sonunda 8.000 hedef seviyesi tahmin edildi. Bu tahmin, mevcut fiyatlamalara göre yaklaşık %20’lik bir artış beklentisine de işaret ediyor.

YAPAY ZEKÂ RALLİSİNE DÖNÜŞ!

Öte yandan son haftalarda borsadaki değerlemeleri sorgulanan yapay zekâ hisselerinde dün dikkat çeken yükselişler yaşandı. Google’ın geliştirilmiş yapay zekâ modeli Gemini 3’ü duyurmasının ardından Alphabet hisseleri dünkü işlemlerde %6,28 prim yaparak teknoloji hisselerindeki yükselişe öncülük etti. Nvidia %2,05, Meta %3,16, Amazon %2,53, Palantir %4,78 ve AMD’de de %5,53 prim dikkat çekti.

KRİPTOLAR DA DESTEK BULDU

Teknoloji hisselerine yönelik endişelerin azalması ve FED beklentilerinin yükselmesi kripto varlıklarda da sert satışların ardından pozitif fiyatlamalara destek oldu.

Geçen hafta 80 bin 500 dolara kadar gerileyen Bitcoin dünkü işlemlerde en yüksek 89 bin 222 doları test etti. BTC’de dipten gelen tepkinin boyutu %10’u bulurken; bugünkü işlemlerde de TSİ 06:00 itibarıyla 87 bin 500 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

EN KÖTÜSÜ GERİDE Mİ KALDI?

Piyasalarda özelikle kripto varlıklar için “en kötüsü geride mi kaldı” soruları artarken; bazı analistler, “Bu hafta perşembe ve cuma günü tatil olduğunu da dikkate alırsak, işlem hacmi bir miktar düşebilir. Piyasa şu anda iyi durumda ancak yapay zekâ konusunda piyasa hissiyatı hâlâ kırılgan. Dolayısıyla olumsuz gelebilecek veriler abartılabilir, temkinli olunmalı” görüşünü savunuyor.

ÖMER FARUK BİNGÖL

