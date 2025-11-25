Altın fiyatlarında son dakika! 25 Kasım 20205 gram altın fiyatı 5.660 TL ve ons fiyatı 4.150 dolardan güne başlıyor. New York FED Başkanı Williams’ın “güvercin” açıklamalarının ardından FED Guvernörü Waller da faiz indirimi çağrısı yaptı. Geçen hafta %40’a kadar gerileyen FED’den indirim tahminleri %80’i aştı. Altın, bu beklentilerden destek buluyor. Dünkü işlemlerde ons %1,7 prim yaparken, gram fiyatı son 10 günün zirvesine yöneldi…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatları yeni haftaya dikkat çeken bir yükselişle başladı. Cuma günü 4.065 dolardan kapanış yapan ons fiyatı dünkü işlemlerde %1,7 primle 4.134 dolardan tamamladı. Böylece ons son 2 haftanın en yüksek günlük kazancına da imza attı.

Bugünkü işlemlere de ons fiyatı 4.150 dolara yakın seviyelerden başlayarak, dünkü kazanımlarını devam ettirdi.

25 KASIM 2025 GRAM ALTIN

İç piyasalara bakıldığında spot piyasada işlem gören 25 Kasım 2025 gram altın fiyatı da 5.660 TL’den güne başlıyor. Bu seviyeler aynı zamanda gram altında son 10 günün de en yüksek noktalarına işaret ediyor. Gram fiyatında cuma kapanışı 5.548 TL’den gerçekleşmişti.

Kapalıçarşı’daki kuyumculara bakıldığında ise fiziki gram satış fiyatı sabah saatlerinde 5.880 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 9.590 TL’den gerçekleşiyor.

YENİDEN FED RÜZGÂRI

Altın fiyatlarını destekleyen gelişmelere bakıldığında, geçen cuma günü New York FED Başkanı John Williams’ın gelecek toplantıda faiz indirimine yeşil ışık yakmasının ardından, dün de FED Guvernörü Christopher Waller’dan benzer açıklamalar geldi.

İşgücü piyasasındaki zayıflıktan endişe duyduğunu dile getiren Waller, bu sebeple ilk toplantıda faiz indirimi yapılması gerektiğini savunarak; 2026’dan itibaren de daha düzenli gelecek verilerle birlikte toplantı bazlı ilerlenmesi gerektiğini söyledi.

TAHMİNLER %80’İ AŞTI

FED yetkililerinden gelen mesajlarla birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde sınırlı da olsa gerileme ve dolar endeksinde stabil görünüm öne çıktı. CME FED Watch platformunda bugünkü fiyatlamalara göre FED’den faiz indirimi tahminleri ise %80,9’a kadar yükseldi. Bu tahminler geçen hafta %40 seviyesine kadara gerilemişti.

ALTINDA BEKLENTİLER

Analistler, dolar faizinde yaşanacak gerilemenin altını elde tutma maliyetini de düşüreceği için ons fiyatını destek olduğunu belirterek, “4.155-4.250 dolar bandı ilk direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Aşağıda ise 50 günlük ortalamanın da yakınlaştığı 4.040 dolar teknik ve 4.000 dolar psikolojik destek olarak yakından takip edilebilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

JEOPOLİTK RİSKLER

Öte yandan dikkatler bir yandan altın fiyatları için de önemli katalizör olan jeopolitik risklerde... Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için ABD destekli 28 maddelik son anlaşma henüz taraflarca kabul edilmedi. Ukrayna’nın çeşitli tavizler vermesini öngören anlaşmaya dair belirsizlik sürerken, piyasada güvenli liman talebinin de devam ettiği görülüyor.

ÖMER FARUK BİNGÖL

