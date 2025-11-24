Altın fiyatlarında son dakika! 24 Kasım 2025 gram altın fiyatı 5.520 TL ve ons fiyatı 4.045 dolardan haftaya başlıyor. Jeopolitik riskler tarafında Rusya-Ukrayna ateşkesi için sunulan 28 maddelik anlaşmanın kabul edilip edilmeyeceği takip edilirken; Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, muhtemel bir anlaşma halinde ons fiyatının 3.900-3.925 dolar bandında kadar gerileyebileceğini ve bu seviyelerin alım fırsatı sunabileceğini belirtti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda geçen hafta %-0,51 düşüşle 4.065 dolardan kapanış yapan ons altın, yeni haftaya da zayıf görünümle başlıyor. Onsta TSİ 06:00 itibarıyla 4.045 dolara yakın fiyatlamalar öne çıkarken, ilk işlemler sınırlı da olsa düşüşe işaret ediyor.

24 Kasın 2025 gram altın fiyatı da 5.520 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 5.760 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 9.385 TL’den başlıyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında FED beklentileri ön sırada yer almaya devam ediyor. Geçen hafta %40 sınırına kadar gerileyen aralıkta faiz indirimi tahminlerin bu hafta yeniden %70’e doğru yöneldi. Son açıklanan eylül istihdam verisi beklentileri aşsa da, işsizlik oranının %4,3’ten %4,4’e yükselmesi faiz indirimi beklentilerinin yeniden artmasına destek oldu.

FED’DEN KARIŞIK MESAJLAR

FED üyelerinden ise karışık mesajlar gelmeye devam ediyor. Son açıklamalara bakıldığında, New York FED Başkanı John Williams “enflasyon hedefini tehlikeye atmadan” kısa vadede faiz oranlarının indirilebileceği görüşünü öne sürdü.

Buna karşılık Boston FED Başkanı Susan Collins ve Dallas FED Başkanı Lorie Logan ise politika faizinin bir süre daha sabit tutulması gerektiğini savunarak “para politikasında daha sıkı bir duruş” sinyali verdi.

BU VERİLERE DİKKAT

ABD’de gelecek veriler ve dolar endeksinin (DXY) seyri de altın fiyatları cephesinde dikkatle takip ediliyor. Bu hafta salı günü ABD ÜFE, perakende satışlar ve bekleyen konut satışları; çarşamba günü ise dayanıklı tüketim malları siparişleri, 3. çeyrek büyüme öncü veri ve kişisel tüketim harcamaları endeksi açıklanacak. Bu verilerin, 10 Aralık’taki FED kararına da ışık tutabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan son birkaç günde dolar endeksinin 100,00 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışması ise altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

JEPOLİTK RİSKLER

Piyasada dikkatler bir yandan da devam eden Rusya-Ukrayna savaşında… Son olarak ABD destekli 28 maddelik bir barış planı öne çıkarken, tarafların bu hafta anlaşmayı onaylayıp onaylamayacağı izleniyor. Muhtemel bir ateşkes halinde piyasada risk iştahının artabileceği ve “güvenli liman” talebinin düşebileceği ifade ediliyor.

ALTINDA BEKLENTİLER

ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, Rusya-Ukrayna barışına yönelik umutların yükselmesi halinde altın fiyatları üzerinde de baskının artabileceğini belirterek; ons fiyatının 4.000 doların altına sarkabileceğini, 3.900-3.925 dolar bandına kadar geri çekilmelerin yaşanabileceğini ve bu bölgelerin görülmesi halinde alım fırsatı sunabileceğini aktardı.

Mevcut fiyatlamalarda alım ya da satım önermediğini de aktaran Eryılmaz, gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

ÖMER FARUK BİNGÖL

Haberle İlgili Daha Fazlası