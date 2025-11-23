Ekonomist Filiz Eryılmaz, altın fiyatlarında yönü belirleyecek iki kritik unsurun bu hafta ABD verileri ve Rusya-Ukrayna barış süreci olduğunu belirterek yatırımcıları uyardı. Eryılmaz, "4.000 dolar ve 5.450 TL üzerindeki seyrin korunması önemli, acele alım-satım yapmayın, piyasayı izleyin" mesajı verdi.

Altın piyasasında yön arayışı sürerken küresel belirsizlikler yatırımcıları tetikte tutuyor. Hem Fed’den gelecek sinyaller hem de jeopolitik gelişmelerin fiyatları bir anda sert şekilde oynatabileceği bir haftaya giriliyor.

Habertürk ekranlarında konuşan Ekonomist Filiz Eryılmaz, altın ve gram altın fiyatlarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Altında kritik hafta: Piyasayı sarsacak iki büyük sinyal!

Önümüzdeki hafta piyasaların yönünü belirleyecek başlıca iki faktörün ABD’den gelecek ekonomik veriler ve Rusya-Ukrayna barış süreci olacağını söyledi.

SALI VE ÇARŞAMBAYA DİKKAT!

Altın ve gram altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmesinde, özellikle salı ve çarşamba günü ABD’den gelecek ekonomik verilerin belirleyici olacağını vurgulayan Eryılmaz, “Eğer veriler 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimalini güçlendirirse altın görece güçlü kalmaya devam eder. Tepki vererek 4.200-4.250 dolar seviyelerine çıkabilir” ifadelerini kullandı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ ALTINA ETKİSİ

Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin de piyasada etkili olacağını belirten Eryılmaz, “Trump’ın 28 maddelik barış planı gündemde. Zelenski’nin açıklamalarına göre anlaşma kabul edilebilir gibi görünüyor. Buradan gelecek olumlu haberler altın ve gümüşte baskıya neden olabilir. Ancak bu baskı, altın fiyatlarında çöküş getirmez” dedi.

SEVİYE SEVİYE UYARDI

Kısa vadeli fiyat seviyelerine dair de yatırımcılara yol gösteren Eryılmaz, şunları söyledi:

Altın 4.000 doların üzerinde kaldığı sürece güçlü düşüş beklememek lazım.

Gram altın 5.450 TL üzerinde kaldığı sürece satış baskısı sınırlı kalır.

Bu seviyelerin altına kalıcılık olursa kısa vadeli satış baskısı artabilir. Ancak orta ve uzun vadede altın hâlâ değerli bir yatırım aracı olmaya devam eder.

Eryılmaz, yatırımcılara sabırlı olmalarını ve piyasayı gelecek haber akışına göre takip etmelerini önerdi:

“Şimdilik teyakkuz hali ilan edilecek bir durum yok. Altın her geri çekilmede alım fırsatı olarak değerlendiriliyor. Rusya-Ukrayna barışı ve Fed kararları ana gündem maddeleri olacak. Ancak bunlar çöküş getirmez.”

ÇAĞLA ÇAĞLAR

