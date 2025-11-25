İmparator lakaplı sanatçı İbrahim Tatlıses, Dubai konseriyle adından söz ettirdi. Dünya yıldızlarının konser verdiği dev sahnede sevilen şarkılarını seslendiren Tatlıses'i izlemeye binlerce Türk ve Arap hayranı akın etti.

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde Dubai'de konser verdi. Avrupa ve Arap ülkelerinden binlerce Türk ve Arap hayranının yoğun ilgi gösterdiği konser, günler öncesinden tükenen biletleriyle daha başlamadan büyük ses getirdi.

ALKIŞ TUFANI KOPTU

Tatlıses, dünya yıldızlarının konser verdiği dev sahnede sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyledi. Sahneye alkışlar ve "İmparator" tezahüratları eşliğinde çıkan Tatlıses konserine 'Yalnızım Dostlarım' şarkısı ile başladı.

İbrahim Tatlıses, Dubai'yi salladı! Binlerce kişi akın etti

İZLEYENLERİ ZAMANDA YOLCULUĞA ÇIKARDI

İmparatorun sahneye çıkmasıyla binlerce seveni o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Ardından 'Bir Kulunu Çok Sevdim', 'Haydi Söyle', 'Dom Dom Kurşunu' gibi hafızalara kazınmış eserlerini seslendiren İbrahim Tatlıses, izleyenleri adeta zamanda yolculuğa çıkardı.

Tatlıses, Dubai'de gördüğü yoğun sevgi gösterisi karşısında duygusal anlar da yaşadı. Binlerce seveninin yanı sıra konseri izleyenler arasında; Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve Kuzey Makedonya'nın Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Abdulkadar Memedi de vardı.

MAHMUT EKİNCİ

