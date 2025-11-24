Etiyopya’nın Danakil Çölü, binlerce yıl süren sessizliğin ardından gerçekleşen dev patlamayla adeta sarsıldı. 12 bin yıldır hareketsiz olduğu düşünülen Hayli Gubbi yanardağı, sabah saatlerinde gökyüzüne 15 kilometreyi aşan dev bir kül bulutu fırlattı.

Etiyopya’nın Danakil çölünde yer alan Hayli Gubbi yanardağı binlerce yıl boyunca süren hareketsizliğin ardından Danakil bölgesini sarsan büyük bir patlamayla yeniden uyandı.

Yerel saatle 08.30’da başlayan patlama, yaklaşık 10 ila 15 kilometre yüksekliğe ulaşan dev bir kül bulutu oluşturdu.

KÜL VE GAZ BULUTLARI ARABİSTAN’A KADAR ULAŞTI

Uydu görüntülerinde, volkanik külün Kızıldeniz üzerinden geçerek güneybatı Arabistan’a doğru sürüklendiğini kaydedildi.

Patlamayla birlikte büyük miktarda kükürt dioksit (SO₂) gazı atmosfere yayıldı.

BÖLGE ERİŞİME KAPALI

Patlamanın meydana geldiği alan, Erta Ale sıradağlarının 15 kilometre güneydoğusunda, yerleşim merkezlerinden uzak ve ulaşılması son derece güç bir noktada bulunuyor. Bu nedenle sahadan doğrudan bilgi alınamazken, olayla ilgili tüm bilgiler uydu sistemleri üzerinden takip ediliyor.

BİNLERCE YIL SONRA İLK KEZ

Hayli Gubbi’de son birkaç bin yıla ait herhangi bir patlama kaydı bulunmuyor.

Bölgenin kayıtlarının eksik olması ve aşırı zorlu şartlar nedeniyle Danakil’deki jeolojik çalışmaların sınırlı olduğu biliniyor.

Patlamanın çevre bölgelerde herhangi bir can kaybına ya da tahliyeye yol açıp açmadığına dair resmi açıklama henüz yapılmadı.

