Türkiye'de yanardağ var mı, en son ne zaman patladı?

Rusya'nın uzak doğu kıyısında meydana gelen 8,8'lik deprem, bölgedeki Klyuchevskoy Yanardağı'nın harekete geçmesine neden oldu. Yaşanan son gelişmeler Türkiye’deki yanardağların durumunu yeniden gündeme getirdi.

TÜRKİYE'DE YANARDAĞ VAR MI?

Türkiye, jeolojik olarak Alp-Himalaya kuşağında yer aldığı için volkanik oluşumlar açısından zengin bir ülkedir.

Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Ege bölgelerinde bulunan volkanlar arasında Ağrı Dağı, Nemrut Dağı, Tendürek Dağı, Hasan Dağı, Erciyes Dağı, Acıgöl, Göllü Dağı, Kula Tepeleri, Karaca Dağ ve Karapınar volkanik alanı, son 10 bin yılda faaliyet gösterdikleri için “aktif” olarak sınıflandırılıyor.

Bunların dışında Girekol Tepe, Gölcük, Kars Platosu ve Süphan Dağı'nın aktif volkan olup olmadığı ise kesin değildir.

Günümüzde bu volkanların çoğunda fümerol (volkanik gaz ve buhar çıkışları) gözlemlense de, aktif bir patlama durumu tespit edilemedi. Ancak, bilim insanları volkanların "sönmüş" değil de "uykuda" olduğunun altını çizerek yeniden aktif hale gelebileceğini ifade ediyor. ,

TÜRKİYE'DE EN SON NE ZAMAN YANARDAĞ PATLAMASI OLDU?

Türkiye’de kaydedilen son volkanik patlama, 1855 yılında Ağrı’daki Tendürek Dağı’nda gerçekleşti.

Bu patlama yalnızca gaz ve kül püskürtmesiyle sınırlı kaldı ve büyük bir yıkıma yol açmadı. Bölgedeki volkanik hareketliliğin devam ettiğine yönelik bir kanıt olması nedeniyle önemlidir.

Nemrut Dağı ise en son 1692'de lav çıkışı ile faaliyet göstermiş ve kalderasında bulunan göl bu patlamalar sonucu oluşmuştur.

TÜRKİYE'DE AKTİF YANARDAĞ VAR MI?

Günümüzde Türkiye'de aktif volkan bulunmadığı belirtilse de bilim insanları yanardağları tamamen sönmüş kabul etmenin yanlış olduğunun altını çizerek Türkiye için az da olsa halen risk bulunduğunu ifade ediyor.

Maden tetkik ve Arama Müdürlüğü'nün bilgilerine göre Türkiye'de "aktif" kabul edilen 10 volkan bulunuyor.