Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Türkiye'de yanardağ var mı, en son ne zaman patladı?

Türkiye'de yanardağ var mı, en son ne zaman patladı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye&#039;de yanardağ var mı, en son ne zaman patladı?
Türkiye, Yanardağ Patlaması, Aktif Volkan, Tendürek Dağı, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye jeolojik yapısı gereği üzerinde pek çok volkanik bölge bulunuyor. Son olarak Rusya Kamçatka Yarımadası'nda bulunan Klyuchevskoy Yanardağı'nın faaliyete geçmesi kamuoyunun gündemineTürkiye'de yanardağ var mı, en son ne zaman patladı konuları yerleşti.

Rusya'nın uzak doğu kıyısında meydana gelen 8,8'lik deprem, bölgedeki Klyuchevskoy Yanardağı'nın harekete geçmesine neden oldu. Yaşanan son gelişmeler Türkiye’deki yanardağların durumunu yeniden gündeme getirdi.

TÜRKİYE'DE YANARDAĞ VAR MI?

Türkiye, jeolojik olarak Alp-Himalaya kuşağında yer aldığı için volkanik oluşumlar açısından zengin bir ülkedir. 

Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Ege bölgelerinde bulunan volkanlar arasında Ağrı Dağı, Nemrut Dağı, Tendürek Dağı, Hasan Dağı, Erciyes Dağı, Acıgöl, Göllü Dağı, Kula Tepeleri, Karaca Dağ ve Karapınar volkanik alanı, son 10 bin yılda faaliyet gösterdikleri için “aktif” olarak sınıflandırılıyor.

Türkiye'de yanardağ var mı, en son ne zaman patladı? - 1. Resim

Bunların dışında Girekol Tepe, Gölcük, Kars Platosu ve Süphan Dağı'nın aktif volkan olup olmadığı ise kesin değildir.

Günümüzde bu volkanların çoğunda fümerol (volkanik gaz ve buhar çıkışları) gözlemlense de, aktif bir patlama durumu tespit edilemedi. Ancak, bilim insanları volkanların "sönmüş" değil de "uykuda" olduğunun altını çizerek yeniden aktif hale gelebileceğini ifade ediyor. ,

Türkiye'de yanardağ var mı, en son ne zaman patladı? - 2. Resim

TÜRKİYE'DE EN SON NE ZAMAN YANARDAĞ PATLAMASI OLDU?

Türkiye’de kaydedilen son volkanik patlama, 1855 yılında Ağrı’daki Tendürek Dağı’nda gerçekleşti.

Bu patlama yalnızca gaz ve kül püskürtmesiyle sınırlı kaldı ve büyük bir yıkıma yol açmadı. Bölgedeki volkanik hareketliliğin devam ettiğine yönelik bir kanıt olması nedeniyle önemlidir. 

Nemrut Dağı ise en son 1692'de lav çıkışı ile faaliyet göstermiş ve kalderasında bulunan göl bu patlamalar sonucu oluşmuştur. 

Türkiye'de yanardağ var mı, en son ne zaman patladı? - 3. Resim

TÜRKİYE'DE AKTİF YANARDAĞ VAR MI?

Günümüzde Türkiye'de aktif volkan bulunmadığı belirtilse de bilim insanları yanardağları tamamen sönmüş kabul etmenin yanlış olduğunun altını çizerek Türkiye için az da olsa halen risk bulunduğunu ifade ediyor. 

Maden tetkik ve Arama Müdürlüğü'nün bilgilerine göre Türkiye'de "aktif" kabul edilen 10 volkan bulunuyor.

  1. Ağrı Dağı (Doğubayazıt) 
  2. Nemrut Dağı (Bitlis)
  3. Tendürek Dağı (Ağrı) 
  4. Hasan Dağı (Aksaray-Niğde) 
  5. Erciyes Dağı (Kayseri) 
  6. Acıgöl (Nevşehir) 
  7. Göllü Dağ (Niğde) 
  8. Kula Tepeleri (Manisa) 
  9. Karaca Dağ (Diyarbakır) 
  10. Karapınar Düzlüğü (Konya) 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin konuştuğu fotoğraf! O karenin kahramanları konuştu: Allah'ın emrini yerine getirdik!Türk teknolojisi Brezilya füzelerinde! REPKON dünyanın radarına girdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda CHP'den kimler var? - HaberlerTerörsüz Türkiye Komisyonu'nda CHP'den kimler var?Klyuchevskoy Yanardağı nerede, Türkiye'ye yakın mı? - HaberlerKlyuchevskoy Yanardağı nerede, Türkiye'ye yakın mı?Kuyruk ne zaman doğuyor? 2025 Kuyruk doğumu tarihi belli oldu - HaberlerKuyruk ne zaman doğuyor? 2025 Kuyruk doğumu tarihi belli olduYKS tercih kılavuzu ve kontenjanları yayımlandı: Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? - HaberlerYKS tercih kılavuzu ve kontenjanları yayımlandı: Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?Hodi Gürkan kimdir, neden öldü? Türkiye'nin en yaşlı kadını olarak biliniyordu - HaberlerHodi Gürkan kimdir, neden öldü? Türkiye'nin en yaşlı kadını olarak biliniyorduÇift Kişilik Oda 7. bölüm ne zaman? 31 Temmuz yayın akışında yer almadı - HaberlerÇift Kişilik Oda 7. bölüm ne zaman? 31 Temmuz yayın akışında yer almadı
Sonraki Haber Yükleniyor...