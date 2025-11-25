İran’daki teknoloji fuarında tanıtılan gelişmiş insansı robotların, kostüm giyen insanlar olduğu ortaya çıktı. Söz konusu durum sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İran'da düzenlenen 2025 Kish Inox Teknoloji Fuarı'nda sergilenen "gelişmiş insansı robotlar" bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Ancak, bu durum ülkenin kullandığı ileri teknolojiden kaynaklanmadı. Bir kadın ve bir erkekten oluşan 'robot'ların, biyolojik insan oldukları anlaşıldı.

İranın sahte insansı robotları dünyanın gündeminde

Sosyal medyada paylaşılan video ve fotoğraflarda iki performans sanatçısının mekanik bir şekilde hareket ederek önceden belirlenmiş sözleri tekrar ettiği görüldü. Ayrıca bu kişilerin giydiği tulumlardaki "0" ve "1"lerden oluşan ikili sistem figürleri ve yüzlerindeki büyük güneş gözlükleri dikkat çekti.

"YAPAY ZEKA SAYESİNDE ÜST DÜZEY GÖREVLERİ GERÇEKLEŞTİREBİLİYORUZ"

Sosyal medya kullanıcıları bu görüntüler hakkında yorum yaparak insansın robotların gerçekliğini sıklıkla sorguladı ve fuarın yetkililerini eleştirdi. Videolarda ise sözde insansı robotların kendilerinin yapay zeka ile üst düzey görevleri yerine getirebileceklerini söyledikleri duyuldu.

RUSYA'NIN ROBOTU ANİDEN DÜŞMÜŞTÜ

Bu ayın başlarında tanıtılan Rusya'nın ilk yapay zekalı insansı robotu AIdol hayal kırıklığı yaratmıştı. Rocky filminin müziği eşliğinde sahneye çıkan ve seyircileri selamlayan 95 kilogram ağırlığındaki robot, yürüdüğü sırada aniden dengesini kaybedip düşmüştü. Görevliler robotu sürükleyerek sahneden çıkarmış, mühendisler ise sorunun kalibrasyon hatası ve aydınlatma sorunlarından kaynaklandığını açıklamıştı.

AYŞEGÜL DAHİ

