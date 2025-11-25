Gelinim Mutfakta’da haftanın ikinci günü tamamlanırken gözler günün birincisine ve çeyrek altını kazanan yarışmacıya çevrildi. 25 Kasım tarihli puan tablosu merak edilirken Miyase, Tuğba, Hanife ve Nursima arasındaki kıyasıya rekabet izleyici tarafından yakından takip ediliyor.

Hafta içi her gün ekrana gelen Gelinim Mutfakta’da gelinler mutfakta hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Aslı Hünel’in sunumuyla ilerleyen yarışmada bugün yapılan tabaklar, kayınvalideler ve sunucudan aldığı puanlarla değerlendirildi. Çeyrek altını kimin kazandığı ve 25 Kasım puan durumunun açıklanıp açıklanmadığı yarışmanın takipçileri tarafından yakından sorgulanıyor.

25 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta’nın 25 Kasım tarihli yeni bölümünde gelinler verilen tarif üzerinden en doğru tabağı hazırlamak için yarışıyor. Kayınvalidelerin verdiği puanlar günün birincisi belli olacak. Programda her gün olduğu gibi en yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi olacak.

25 Kasım tarihli günün birincisi henüz açıklanmadı. Programda puanlama tamamlandığında çeyrek altını kazanan gelin açıklandıktan sonra haberimiz güncellenecek. Dün yayınlanan bölümde ise Ankara Aspava Dürümüyle öne çıkan Tuğba, 24 Kasım gününün birincisi olmuştu.

25 KASIM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Günün puan tablosu, kayınvalidelerin verdiği değerlendirmeler ile netleşiyor. Gelinler Süleymaniye Çorbası'nı en iyi şekilde yaparak günün kazanan ismi olamk istiyor.

Dünün puan durumu şu şekildeydi:

Tuğba: 20

Miyase:18

Hanife: 13

Nursima:6

IREM ÖZCAN

