Yeni Zelanda'nın en yüksek zirvesi olarak bilinen Cook Dağı'na tırmanan 2 dağcı, dağdan düşerek hayatını kaybetti. Dağcıların cansız bedenleri sabahın erken saatlerinde helikopterle bölgeden alındı.

Yeni Zelanda'nın en yüksek zirvesi olarak bilinen Cook Dağı'na tırmanan 4 kişilik bir dağcı grup felaketi yaşadı. Dağ tırmanışı sırasında mahsur kalan dağcıların bulundukları bölgeden yardım çağrısı göndermesi üzerine dağcıları arama kurtarma çalışmaları başladı.

İKİ DAĞCI DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Gece boyunca süren arama kurtarma çalışmaları sonucu birbirlerine ip ile bağlı olan dağcılardan ikisinin dağdan düşerek hayatını kaybettiği anlaşıldı. Dağcıların cansız bedenleri sabahın erken saatlerinde helikopterle bölgeden alınırken, 2 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Güney Adası boyunca uzanan ve manzarasıyla ünlü buzlu dağ silsilesi Güney Alpler'in bir parçası olan, Aoraki olarak da bilinen 3 bin 724 metre yüksekliğindeki zirve, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

ZEYNEP ERDİVANLİ

Haberle İlgili Daha Fazlası